"Cosa nasconde il casolare abbandonato?"

di Luca Ravaglia

"Se non avessi dovuto essere qui, su un treno che mi porta a Roma per partecipare alla puntata di ‘Chi l’ha visto?’, con ogni probabilità sarei andata davanti al convento dei frati Cappuccini, a cercare Cristina". Marisa Degli Angeli, la madre di Cristina Golinucci, parla dallo scompartimento di un convoglio che attraversa l’Italia, con la comunicazione che ‘balla’ sotto alle gallerie, ma con la voce che resta ferma. Come sempre. Come nelle tante altre volte in cui davvero si era seduta su un muretto fuori dal convento, a osservare da vicino le indagini di polizia e carabinieri, guardando trasportare georadar e ascoltando i rumori dei picconi che andavano in cerca di riscontri fino a ora mai emersi. E’ stanca, mamma Marisa, segnata da trent’anni di lunghissime attese senza risposte, da speranze e da delusioni. Ma non arretra un centimetro nella sua battaglia per chiedere giustizia e verità per sua figlia. "Sono contenta che si stia tornando a indagare sul caso – commenta –. Per Cristina, o se non per lei almeno per altre. Mia figlia ora è in Cielo e quello che prego ogni giorno è che ci sia arrivata in fretta, senza aver sofferto. Ma magari in suo nome ora si potrà arrivare alla giustizia anche per altre persone che sono finite vittime di violenza. Sarei davvero contenta se mia figlia potesse ‘fare da tramite’ per portare verità". Il riferimento è alle testimonianze della madre intervistata da ‘Chi l’ha visto?’ nella puntata di ieri, ma anche alla vicenda di Chiara Bolognesi, i cui resti sono stati riesumati la scorsa settimana nell’ambito della riapertura di un caso che nel 1992 era stato archiviato come suicidio e in relazione al quale ora si indaga invece per omicidio. Un omicidio che potrebbe aver commesso la stessa persona che ha tolto la vita a Cristina e ha usato violenza nei confronti di altre giovani donne. "Vado davanti alle telecamere per fare appelli, per rispondere a domande che mi verranno fatte e per continuare a battermi affinché il nome e la storia di mia figlia non siano dimenticati. Ho già dovuto supplire tante, troppe persone vicino a me. Io resto. Resto per Cristina".

Intanto le nuove indagini stanno procedendo a ritmo serrato, tornando anche in quelli che erano e restano dei luoghi simbolo della triste vicenda. A partire dall’area intorno al convento dei frati Cappuccini, dove ieri sono tornati gli investigatori. Notizia accolta con particolare soddisfazione da Barbara Iannuccelli, la legale di Marisa Golinucci: "Sono molto contenta di quanto sta accadendo, anche perché il 30 maggio del 2022 presentai un’istanza di ispezione proprio in quella zona e in particolare in un casolare semidiroccato risalente al Seicento e adiacente al convento, all’interno del quale gli atti relativi alle quattro precedenti operazioni di ricerca svolte tra il 1992 e il 2010 riportano che non vennero mai effettuati controlli specifici. Questo nonostante l’edificio fosse di facile accesso direttamente dall’interno del convento attraverso una porta esistente nelle mura perimetrali". In effetti ieri le forze dell’ordine avevano stabilito il cuore della loro base operativa proprio a due passi dall’edificio, esaminando l’area. "Attendiamo di conoscere gli esiti dei sopralluoghi e intanto restiamo fiduciosi sul fatto che la verità sia ormai finalmente sul punto di essere consegnata a chi la aspetta da tanti anni".