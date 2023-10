Cosche mafiose alla sbarra. Il Comune è parte civile

di Giacomo Mascellani

I Comuni in cui le forze dell’ordine hanno smantellato una organizzazione mafiosa che stava insinuandosi in Emilia-Romagna, si sono costituiti parte civile nel processo ’Radici’. Il giudice ha accolto le richieste avanzate dalle amministrazioni comunali di Cesenatico, Cervia, Imola e Reggio Emilia; ma stando così le cose potrebbero avanzare la richiesta anche altri enti pubblici locali. Il caso esplose un anno fa, quando le indagini compiute dalla Guardia di finanza, tolsero il coperchio sulle attività di diversi componenti di organizzazioni criminali di stampo mafioso originari della Calabria, che avevano messo gli occhi su parecchie attività nelle province di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna, Modena e Reggio Emilia.

Sotto la lente finirono investimenti ed attività illecite, molte delle quali avvenute in piena emergenza Covid, quindi tra il 2020 e il 2021, con interessi in società nel ramo dell’edilizia e acquisizioni di pubblici esercizi, ristoranti e attività artigianali in diverse città della Regione.

Agli uomini collegati alle famiglie Piromalli di Gioia Tauro e dei Mancuso di Limbadi, vennero sequestrati beni per un valore complessivo di circa 27 milioni di euro. Tra le 23 misure cautelari eseguite, spiccava quella di Francesco Patamia, candidato alla Camera nelle ultime elezioni con la lista ’Noi moderati’ di Maurizio Lupi nel collegio di Piacenza.

Il Gup (Giudice per l’udienza preliminare) è Roberta Malavasi del tribunale di Bologna, che segue il caso della Procura capoluogo di Regione. Anche l’associazione ’Libera’ sarà presente al processo ’Radici’. Il tribunale di Bologna ha ammesso infatti anche l’associazione fondata da don Ciotti, come parte civile nel procedimento nato dall’operazione dell’ottobre 2022.

I reati contestati alle persone legate alle cosche mafiose, sono inerenti l’intestazione fittizia a favore di prestanome riferibili a sodali della ‘ndrangheta calabrese, associazione per delinquere, autoriciclaggio, usura, bancarotta fraudolenta, estorsione e minacce con l’aggravante del metodo mafioso. A Cesenatico alcuni cittadini, tra cui il sindaco Matteo Gozzoli segnalarono movimenti strani. A creare scalpore, in piena crisi economica dovuta alla pandemia ed alle difficoltà del turismo, furono gli acquisti di alberghi, ristoranti, chioschi e bar pasticcerie, da parte di persone che in città nessuno conosceva e aveva mai visto e notato prima di allora. In tutta l’Emilia-Romagna, oltre alle 23 misure cautelari vi furono una trentina di denunciati per associazione a delinquere.