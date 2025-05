Cosenza retrocesso: Cesena cerca la vittoria in Calabria dopo 25 anni

Il Cosenza è già matematicamente retrocesso da domenica scorsa quando ha perso 2-1 a Bolzano contro il Sudtirol di Castori. Dopo un avvio incoraggiante ecco a fine agosto la penalizzazione di 4 punti per irregolarità amministrative.

Il Cesena però dovrà stare sul pezzo anche solo per i precedenti; i bianconeri non giocano al San Vito-Marulla da 25 anni, dal 9 gennaio 2000 quando persero 1-0 (rete di Imbriani) ma soprattutto nella Calabria rossoblù non hanno mai vinto, otto le gare disputate, cinque sconfitte e tre pareggi. Per i silani questo è sempre stato un torneo di sofferenza che dovrebbe chiudere l’era del presidente Eugenio Guarascio contestatissimo e si spera in un cambio di proprietà in estate dopo 14 campionati.

Il tecnico Massimiliano Alvini ieri ha chiesto di chiudere ’a testa alta e con dignità’. Verranno schierati i giocatori di proprietà del club nel solito 3-4-2-1. Oltre allo squalificato Florenzi (l’elemento più quotato) dovrebbe mancare anche Mazzocchi che si aggiungerebbe così agli infortunati Martino, Garritano e Charlys. I calabresi sono ultimi e già condannati con 30 punti: sette vittorie, 13 pareggi e 16 sconfitte. Alvini era stato esonerato il 26 febbraio scorso quando era in fondo alla classifica con 21 punti in 27 gare ma la gestione della coppia Tortelli-Belmonte dopo una fugace illusione non ha migliorato la situazione così il tecnico di Fucecchio è stato richiamato il 30 marzo con la squadra sempre dietro a tutti. All’andata il Cesena il 14 dicembre scorso al Manuzzi colse un successo importante contro i calabresi per 2-1 che fece seguito alle sconfitte di Frosinone e Bari. Si rivelò un colpo tonificante in una gara che vide i padroni di casa andare in vantaggio nel recupero del primo tempo con Tavsan e raddoppiare al 57’ con Berti, subendo al 70’ la rete di Ricciardi che dimezzò lo svantaggio. Al termine del match mister Alvini era infuriato e dichiarò: "Due reti regalate con gravi errori". Il Cesena comunque questa sera deve pensare solo a vincere, tutto il resto può rivelarsi una trappola.