Così gli studenti immaginano la vita e l’intelligenza artificiale

Dovevano immaginare l’impatto dell’intelligenza artificiale nella loro vita futura, e lo hanno fatto con grande creatività i vincitori dell’edizione 2024/25 del concorso Bibliotechiamo, promosso dall’associazione Amici della Biblioteca Malatestiana con il supporto di Bcc Romagnolo, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Cesena e comprensorio. A consegnare i premi sono stati il la vicepresidente degli Amici della Malatestiana e coordinatrice del concorso Bibliotechiamo Elda Salvetti e il presidente dell’istituto di credito Roberto Romagnoli.

Nella sezione ’Racconto’ al primo posto si è classificato il testo “a sei mani” scritto da Luca Sirri, Alessio Ficili e Francesco Nicolini della classe 2B-d dell’Istituto Tecnico Tecnologico Blaise Pascal. Alle loro spalle Gael Nicolò Angelini della classe 4AC del Liceo Classico Vincenzo Monti. Terza qualificata, infine, un’altra studentessa del Monti: si tratta di Emma Mingozzi della 4C. Nella sezione ’Video e fumetto’ gli studenti della classe 4L dell’Istituto Tecnico Tecnologico Blaise Pascal hanno sbaragliato la concorrenza conquistando tutti e tre premi in palio. A conquistare il gradino più alto del podio è stato il video di Luca Medri. Il secondo premio è andato al video realizzato da Carmine Cocciniglio, Samuele Romagnoli e Jacopo Giannini. Al terzo posto, invece, si è classificata la graphic novel di Daniel Paolucci. Per entrambe le sezioni il primo premio ammonta a 350 euro; il secondo a 250 euro, il terzo è di 150 euro.