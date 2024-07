Così il Covid ci ha trasformati. Sessanta racconti post pandemia

Una comunità riavvolge il nastro degli eventi, si interroga e medita, cercando di cogliere ciò ha lasciato di negativo e ciò ha insegnato l’avvento di una pandemia che ha fatto vittime e innescato conflittualità sociali: l’infezione da Covid 19. E lo fa specchiandosi in un volume che verrà presentato questa sera alle 20,30 nell’Aula Magna della Malatestiana. Il libro s’intitola "Essere o malessere? Le tras-figurazioni individuali e sociali dopo la pandemia". ed è stato pensato allo scopo da quattro psicologi e psicanalisti: Lidia Agostini, Mirella Montemurro, Pierluigi Moressa, Marusca Stella, raccogliendo i contribuiti di 60 autori in rappresentanza dei contesti più disparati. Ognuno ha elencato gli effetti innescati dalla pandemia nel proprio vissuto lavorativo, personale, sociale, guardando indietro con apprensione oggi che il virus addomesticato dai vaccini circola ancora ma ha perso la sua capacità perniciosa, ma nulla rassicura sull’eventualità che una simile catastrofe non debba presentarsi di nuovo. Ecco perché è importante, pur tradendo la necessità di dimenticare e andare oltre, parlare ancora di Covid, esaminare le trasformazioni che ha impresso alla salute mentale, alla sanità in generale, all’educazione scolastica, all’informazione, al mondo del lavoro e, infine, ma non ultimo, all’esplorazione dei cambiamenti delle relazioni intrapsichiche tra paziente e curante. "Il messaggio principale del nostro lavoro - dicono gli ideatori e curatore del volume - è che dobbiamo occuparci delle conseguenze psicologiche e sociali di quello che è stato un trauma universale e collettivo al fine di contenere gli effetti negativi e promuovere risorse. La solidarietà è un modo prezioso per elaborare insieme". La pubblicazione è stata resa possibile da un congruo numero di sponsor: Rotary club Cesena, Rotary club Forlì, Rotary club Cervia-Cesenatico, Gruppo Consorti Rotary Cesena, IOR, Siropack e Orogel. Grazie a loro è stato possibile devolvere parte del ricavato al centro diurno "La Meridiana". Lo psicologo Gianluca Farfaneti introdurrà l’evento. E’ prevista la presenza del sindaco Enzo Lattuca, che ha firmato uno dei contributi, e di una decina di autori.

Elide Giordani