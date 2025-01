Così il fascismo perseguitò anche i Rom

Non solo la popolazione ebraica finì nel mirino della persecuzione del regime fascista. Anche gli ‘zingari’ furono vittime della discriminazione: se ne parlerà domani alle 17 nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana, con Paola Trevisan autrice del libro ‘La persecuzione dei rom e dei sinti nell’Italia fascista. Storia, etnografie e memorie (Viella, 2024). L’incontro, presentato nell’ambito delle iniziative definite per il Giorno della Memoria e a ingresso libero, vedrà la partecipazione della scrittrice in dialogo con il Direttore scientifico della Biblioteca Malatestiana, Paolo Zanfini.

Quale fu l’atteggiamento del fascismo verso coloro che definiva ‘zingari’? Come si articolò la persecuzione dei rom e dei sinti e come mai la sua memoria non ha trovato spazio nell’Italia repubblicana?

Sulla base di un’estesa documentazione archivistica messa a confronto con testimonianze e ricerche storico-etnografiche, il volume ricostruisce per la prima volta le politiche anti-zingari del regime fascista e la loro ricaduta su rom e sinti che vivevano in Italia: prima pensati indistintamente come vagabondi stranieri da respingere ed espellere, poi sottoposti al confino di polizia e forzatamente trasferiti (dalla Venezia Giulia e Tridentina in particolare) nelle regioni meridionali e, con l’entrata in guerra dell’Italia, internati in località sparse per la penisola e nei campi di concentramento.

Raramente, nel dopoguerra, le memorie delle persecuzioni subite sono uscite dallo stretto ambito delle famiglie rom e sinti e il loro mancato riconoscimento come vittime del regime fascista ha favorito la negazione dei diritti di cittadinanza a coloro che oggi vivono in Italia.

Paola Trevisan si occupa di antropologia e storia dei gruppi romaní in Italia. Ha fatto parte di diversi progetti di ricerca nazionali e internazionali sulla persecuzione dei rom e dei sinti durante il fascismo. Fra le sue pubblicazioni ricordiamo: Storie e vite di Sinti dell’Emilia (CISU 2005), Etnografia di un libro. Scritture, politiche e parentela in una comunità di Sinti (CISU 2008).