"Così il mondo ha visto le nostre eccellenze"

Sindaco Enzo Lattuca (nella foto con il vincitore della cronometro Remco Evenepoel), qual è il bilancio della giornata in rosa a Cesena?

"L’arrivo di una tappa del Giro d’Italia è sempre una festa e ciò che è accaduto domenica non ha fatto eccezione. Abbiamo avuto tanti riscontri positivi".

Nonostante il maltempo?

"La pioggia ha probabilmente limitato l’affluenza in alcune fasce orarie, ma appena le condizioni sono migliorate, tante persone si sono riversate in strada, lungo il percorso, all’arrivo e pure nella zona di piazza del Popolo dove era stato realizzato il ‘villaggio’. La passione del nostro territorio per la bicicletta si è confermata per l’ennesima volta. E’ stata davvero una festa, il cui impatto è destinato a prolungarsi nel tempo".

Pensa alla visibilità mediatica?

"In poche ore ho già ricevuto tantissimi riscontri di persone che hanno visto le immagini di Cesena in tv, sono rimaste affascinate dalla Biblioteca Malatestiana e promettono di venirci a trovare nel prossimo futuro. Questo impatto è da moltiplicare su scala mondiale. Non serve aggiungere altro".

Ragion per cui continuate a investire su eventi di questo genere.

"Senza giri di parole, l’auspicio concreto è che Cesena possa tornare a ospitare l’arrivo di una tappa del Giro nel prossimo futuro, senza che sia più necessario attendere così a lungo".

Intanto domenica ci sarà la Nove Colli e soprattutto nel 2024 dalle nostre parti transiterà la carovana del Tour de France.

"E’ un evento che coinvolgerà tutto il nostro territorio, compresi l’Alto Savio e la riviera, vista la partenza da Cesenatico. La Regione sta investendo tanto – e a ragione, dal mio punto di vista - su questo genere di eventi, che sono destinati a diventare memoria collettiva della nostra comunità".

l.r.