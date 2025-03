"Così smantellano i servizi all’ospedale Angioloni"

"Questo è il modo peggiore per cercare di contrastare lo spopolamento delle aree interne del territorio di Forlì-Cesena". La denuncia arriva dal consigliere regionale e nuovo coordinatore comunale di Forlì per Fratelli d’Italia, Luca Pestelli, e dal coordinatore FdI di Bagno di Romagna, Filippo Lanzi, che poi aggiungono: "Siamo davanti a un’opera di smantellamento dei servizi all’interno dell’ospedale di San Piero in Bagno. Il Cau è aperto solo dalle 9 alle 16, ragione per cui i cittadini, dal tardo pomeriggio, devono recarsi altrove per le urgenze. La Guardia medica lavora spesso in un ambulatorio inadeguato e sovente non è sostituita in caso di assenza: in certe notti non è attiva e ai cittadini non ne viene data comunicazione. Il reparto di Diabetologia è stato dismesso, mentre quello di Radiologia è attivo solo due giorni la settimana". "In più, la Farmacia ospedaliera è stata chiusa – aggiungono Pestelli e Lanzi – col risultato che alcuni cittadini, che necessitano di una distribuzione diretta dei farmaci, devono recarsi a Cesena. L’uso massivo che la Regione fa del canale di distribuzione diretta dei farmaci mostra i suoi limiti proprio in queste situazioni, in cui il servizio non riesce a garantire la corretta capillarità e a raggiungere i cittadini, creando problematiche di adesione alle terapie. Si dovrebbero assicurare servizi sanitari capillari e invece questi vengono smantellati: così il territorio si spopola". "Per questo – informa Pestelli – lunedì depositerò in Regione un’interrogazione per chiedere quale progetto sia stato pensato per l’ospedale di San Piero e per i servizi sanitari delle aree di collina e di montagna del territorio".

gi. mo.