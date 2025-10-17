"Così unisco la storia al racconto"

E’ un piatto appetitoso di spigolature, fatti curiosi, accadimenti stuzzicanti, avvenimenti inabissati nelle pieghe della grande storia che, comunque, qui si riflette e si anima. Lo ammannisce Franco Spazzoli nel sequel sulla storia locale "Una Cesena particolare" (Il Ponte Vecchio) che mette sul tavolo il volume numero 2 (lasciando chiaramente intendere che l’avventura non è finita visto che il volume si chiude sul tramonto del XIX secolo). "Terminava il secolo iniziato con l’arrivo a Cesena di Napoleone Bonaparte e proseguito con le lotte del Risorgimento, l’Unità d’Italia e la fine del potere ecclesiastico". Denso come il primo - uscito un anno fa - e forse ancor più ricco, il volume che come il primo si conquista una felice posizione tra il prodotto storico e la divulgazione, verrà presentato domani alle 17 nell’aula magna della biblioteca Malatestiana con un saluto introduttivo dell’assessore alla Cultura Camillo Acerbi. Non mancherà un pubblico affezionato e numeroso.

"Una Cesena particolare" è, in effetti, una formula che racconta la nostra città attraverso uno schema originale che accendendo un faro su fatti e accadimenti storici locali non sempre così approfonditi in altri volumi di storia, finisce per realizzare un puzzle in cui la storia emerge più viva che mai. Spazzoli non si lascia andare alla narrazione pedissequa dei fatti, ma chiama in causa i personaggi, a volte anche il loro privato, le date significative nella corale vita della città, gli umori che fanno l’identità delle comunità nel corso dei tempi. Ed ecco allora che oltre al gagliardo cavalcare di Napoleone attraverso la direttrice centrale della città fino a Palazzo Guidi c’è la storia (di corna…) del suo delegato Joseph Duc, quella dei nobili e degli ecclesiastici di casa nostra che masticano amaro per la perdita dei loro privilegi, la verve di certi cronisti improvvisati ma preziosi quanto una fotografia dell’epoca (al netto delle loro partigianerie). Ma c’è anche come e in quale atmosfera nasce il cimitero urbano caratterizzato da bizzarre imposizioni per le esequie, e poi il vessato papa Chiaramonti che muore dopo essersi fratturato il femore, la giostra dell’incontro e i suoi incidenti.

Ampio spazio, ovviamente, ai personaggi di spicco dell’epoca risorgimentale fino all’Unità d’Italia ma anche a quelli che non trovano memoria nella grande storia che, invece, dicono tanto della nostra città. Ma dove raccoglie questa grande messe lo scrittore innamorato della storia locale? "Non sono un ricercatore classico - dice sovente - mi sono stati utili tutti i libri di storia scritti fino ad ora. Ho cercato di unire la storia al racconto. Mi sento più un divulgatore che uno storico, anche se mi è capitato, in qualche occasione, di trovare qualcosa di originale nei documenti".