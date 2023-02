Costa e Marches tra rock e pop al Jam Session

Gionata Costa e Massimo Marches con il loro progetto ’Miscellanea Beat’, sbarcano a Cesenatico per un concerto del cartellone curato dalla direzione artistica di Chicco Capiozzo. L’appuntamento è stasera alle 21.30 al Jam Session, il locale affacciato sui Giardini al Mare. Gionata Costa violoncello e Massimo Marches alla chitarra e voce, riprendono in una formazione ’acustica’ i brani di grandi artisti che hanno segnato la storia del rock e del pop. La sfida, di per sé affascinante, è ’smontare’ e riarrangiare i brani che hanno caratterizzato un’epoca, proponendoli in modo molto personale, ispirandosi al jazz e anche alla musica classica.

I due artisti assieme hanno inciso ’Within the Beatles’, il loro album d’esordio dedicato interamente al mitico quartetto di Liverpool, e ’Powerfluo’, un disco dedicato invece al pop degli anni ’80, in un percorso nella musica di di Robert Palmer, Cure, Depeche Mode, Police, Eurythmics, Culture Club e altri protagonisti della scena musicale di quarant’anni fa.

Gionata Costa è un musicista di alto livello, essendo stato fondatore dei Quintorigo, con i quali ha tenuto parecchi concerti e ha partecipato alle edizioni 1999 e 2001 del Festival di Sanremo, ricevendo anche numerosi riconoscimenti, come il Premio Tenco, il Premio della Critica a Sanremo e il Premio Top Jazz della rivista Musica Jazz. In carriera ha poi collaborato con artisti importanti nel panorama jazz e in quello pop.

Massimo Marches è un chitarrista dotato anche di una voce notevole, tant’è che ha pubblicato dei dischi come solista, ha fatto parte delle Officine Pan, è stato protagonista in molti progetti musicali ed oggi si dedica Miscellanea Beat.

g.m.