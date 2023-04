Costi e tempi dilatati Ospedale, balletto di cifre

di Elide Giordani

Provoca scintille la diversità di vedute sul nuovo Bufalini. L’Ausl Romagna aggiorna a 300 milioni la stima dei costi e sposta al 2030 la sua attivazione. "Aggiornamenti - chiarisce l’Ausl - resi imprescindibili dalla pandemia che ha rallentato i lavori, e dalla crescita di beni ed energia che ha fatto lievitare l’impegno economico".

A proposito dei tempi, dopo una serie di date fissate dal progetto esecutivo intorno ai sette anni (fine lavori 2025), secondo l’Ausl, è d’obbligo evidenziare la complessità dell’opera che ha dovuto anche adeguarsi agl’imput emersi dal Covid. In merito ai costi c’è effettivamente una crescita del 50 per cento. Partita con una previsione di circa 196 milioni di euro, di cui 156 messo a disposizione dal ministero della Salute, la nuova opera, ad oggi, richiede 100 milioni di euro in più. Oltre al Ministero contribuiranno alla cifra mutui, alienazioni di beni aziendali e fondi Inail.

Su questo aumento si sono appuntate le critiche del consigliere regionale della Lega Massimiliano Pompignoli che ha messo sotto processo soprattutto "la cifra di 132,2 milioni di euro annunciata dalla Regione per il nuovo ospedale di Cesena". Un interrogativo che paventa un ulteriore aumento dei costi. Dunque la cifra di 132 milioni di euro "E’ compresa o no nella cifra dei 300 milioni?" chiede il consigliere della Lega. La risposta è sì, dice l’Ausl Romagna.

Ma per Pompignoli "Non è solo una questione di costi. A dicembre del 2020, l’Ausl ha parlato di avvio dei lavori a gennaio 2021, poi slittati a fine 2023. Stesso discorso vale per la fine dei lavori, prima annunciata al 2025 e poi prorogata al 2030. Di questo passo vedremo l’ospedale solo sui rendering del Comune e della Regione Emilia Romagna".

Pronta la risposta della consigliere regionale Lia Montalti (Pd): "La verità è che Pompignoli e la Lega, un nuovo ospedale per Cesena e i Cesenati, non lo vogliono. Pompignoli, ancora una volta, getta fumo negli occhi ai cittadini quando lancia lo spauracchio di un esagerato aumento di costi per la realizzazione del nuovo Bufalini. Lo fa pur essendo ben consapevole che i 132 milioni di fondi Inail che la Regione Emilia-Romagna ha inserito nel bilancio regionale, consuntivo delle aziende sanitarie emiliano-romagnole, sono fondi previsti e vincolati per la realizzazione del nuovo polo ospedaliero".

"Il nuovo Bufalini - dice ancora Lia Montalti - sarà una infrastruttura sanitaria strategica per tutta la Romagna, più facilmente accessibile da pazienti e personale. E dopo la recente conferma da parte dell’assessore regionale alla Sanità Donini dello stanziamento dei fondi Inail, si avvicina sempre di più l’avvio della fase di realizzazione della nuova struttura. La Regione considera la sua realizzazione una priorità nell’ambito dell’edilizia sanitaria e il reperimento dei fondi per la sua realizzazione è completato".

Mentre "l’unico intento, da parte del Governo Meloni - dice la consigliera regionale Montalti - , è quello di distruggere la sanità pubblica".

Replica a stretto giro di mail da parte del leghista Pompignoli: "Stiamo parlando di una cifra ben lontana dal quadro economico iniziale. Noi pensiamo che queste risorse pubbliche, forse, si sarebbero potute impiegare diversamente, potenziando una struttura già esistente e funzionale alle esigenze del territorio".