"Costituente a sinistra, Pd fermo"

Articolo 1 bacchetta il Pd, di cui è alleato nelal giunta Lattuca. "Il percorso costituente verso il congresso Pd finora è solo a parole, non nei fatti – lamenta il segretario Alex Giovannini – :Articolo Uno non fa parte di alcun comitato a supporto di candidati alla segreteria, ma nota che quel percorso finora non ha dimostrato di potersi aprire davvero, rendendo difficile riconoscere dignità ad altri partiti come Articolo Uno, con i quali sono state condivise le esperienze delle Agorà Democratiche e delle elezioni politiche 2022".

"La definizione delle regole delpercorso – aggiunge Giovannini – si sta confermando un ostacolo, rendendodifficile per le federazioni poter contribuire alla ricostruzione. Le assemblee aperte nei circoli non sono sufficienti se non coinvolgono i movimenti, i partiti, le forze civiche, l’associazionismo e i corpi intermedi. Per Articolo 1 è necessario aprire una fase costituente della sinistra. Nel Pd va avanti o no questo processo?"