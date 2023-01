Costituito il comitato cesenate pro Bonaccini

Nuovo segretario del Pd, i militanti si schierano. Si è formato in città il comitato cesenate a sostegno della candidatura a segretario del Partito Democratico di Stefano Bonaccini e sta per formarsi quello a sostegno della candidatura di Gianni Cuperlo. I primi a muoversi sono gli iscritti, fra cui vari amministratori locali e simpatizzanti che hanno partecipato al primo incontro del comitato pro Bonaccini, pronto ad accogliere – rimarcano gli aderenti, chi vorrà partecipare dando il proprio contributo.

È stata nominata come coordinatrice della mozione Bonaccini Francesca Lucchi, assessora alla Sostenibilità ambientale e progetti europei del Comune di Cesena. "Quella di Bonaccini è una figura forte e trasversale che ha tutte le caratteristiche per far uscire la nostra comunità politica dalla difficile fase nella quale si trova – afferma il comitato cesenate che sostiene il Governatore dell’Emilia-Romagna –. Nel rispetto di tutte le candidature oggi in campo siamo convinti che Bonaccini sia la scelta migliore, per le sue caratteristiche di concretezza, conoscenza del partito e della politica e di leadership. Abbiamo bisogno di un segretario autorevole, credibile e con i piedi per terra, caratteristiche che Bonaccini ha già dimostrato di avere in questi anni alla guida della Regione Emilia-Romagna".

Passando ai temi programmatici i sostenitori di Bonaccini rimarcano che al centro della proposta politica ci deve essere "la lotta alle disuguaglianze. Nella prima riunione abbiamo lanciato parole d’ordine per la discussione congressuale: scuola e sanità pubbliche, salari e lavoro di qualità, sviluppo sostenibile e lotta ai cambiamenti climatici, giustizia sociale e diritti civili".

La netta maggioranza della classe dirigente del Pd territoriale appoggerà la candidatura di Stefano Bonaccini e gli stessi sindaci dem, a partire da EnzoLattuca, si sono schierati. È in via di costituzione anche il comitato di sostegno alla candidatura di Gianni Cuperlo, di cui farà parte l’ex deputato Sandro Brandolini, che fa parte della direzione del Pd. Gli altri candidati alla segreteria sono Elly Schlein e Paola De Micheli, ma c’è tempo fino al 28 gennaio per presentare la candidatura (servono quattromila firme) e per costituire i comitati territoriali a sostegno dei candidati.

Andrea Alessandrini