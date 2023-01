Costituito il comitato pro Cuperlo

A stretto giro di posta, subito dopo la costituzione del comitato che sostiene la candidatura di Stefano Bonaccini, che ha come coordinatrice l’assessora Francesca Lucchi, si è costituito il Comitato territoriale cesenate a sostegno della candidatura di Gianni Cuperlo segretario presso la sede del Pd della Federazione di Cesena e sarà coordinato da Sandro Brandolini.

"La candidatura di Gianni Cuperlo alla segreteria del Partito Democratico – mettono in luce i promotori – è maturata per dare un contributo al congresso, ritenendo che sia giusto e necessario ampliare il confronto in essere, alzare lo sguardo, insistere ed esplicitare un pensiero che guarda al futuro in un tempo guasto come il nostro".

Le ragioni che sostengono la candidatura di Cuperlo sono quelle di "un partito solido e radicato nel territorio capace di rimettere al centro del nostro pensiero e delle nostre azioni il lavoro, l’uguaglianza, l’ambiente, solo per indicare le prime priorità, sono i temi che intendiamo portare al centro del dibattito congressuale".

Insieme all’ex deputato Sandro Brandolini, personaggio di spicco del partito che è stato segretario della Cgil e proviene dal Pci altri sostenitori della candidatura di Cuperlo sono iscritti del Pd e simpatizzanti che hanno una posizione più marcata mente di sinistra, dell’anima che deriva dalla direttrice Pci-Pds e Democratici di Sinistra, ma anche giovani che apprezzano figura e valori professati da Cuperlo.