"Costretti dai vandali a barricarci in casa"

di Luca Ravaglia

Altro che spirito natalizio. I residenti di via Mura Giardino si sono svegliati la mattina della vigilia costretti a fare i conti con l’ennesimo scempio avvenuto davanti alle loro case: tende davanti alle porte divelte e lacerate e bidoni dei rifiuti gettati nei giardini sottostanti. Il tutto senza dimenticare il soliti mix di bottiglie di birre e superalcolici vuote abbondante sull’asfalto piuttosto che sulle mura malatestiane o nei muretti utilizzati come bivacchi insieme a bicchieri, cartacce e altri rifiuti assortiti smaltiti in maniera tutt’altro che ecologica. "Il tutto – è l’amara considerazione di chi abita in zona – con l’aggiunta del fatto che fino a oltre le tre di notte l’hanno fatta da padrona grida e schiamazzi". Ai quali ormai nessuno – o quasi – ha più il coraggio di replicare, dal momento che le ritorsioni fatte di urina contro i muri delle case, scritte a colpi di bomboletta, lanci di bottiglie e graffi sulle fiancate delle auto ormai si sprecano. "Ci limitato a cercare di pulire la mattina successiva – sono i sospiri ormai rassegnati – almeno nella speranza che gli pneumatici non si taglino durante l’uscita dai parcheggi. Il punto è: ha senso lamentarsi ancora, dopo anni di segnalazioni, danni su danni, raccolte di firme e incontri in Comune? Non è mai stato fatto niente. Nessuno si è mai preso la briga di riconoscere che sì, in effetti in questa zona della città c’è un problema legato alle poco piacevoli frequentazioni di giovani e giovanissimi che fanno quello che sotto alle luci delle zone trafficate è molto meglio non fare".

E’ doveroso precisare che l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini proprio sulle pagine del Carlino aveva assicurato che il tema era noto e che l’amministrazione comunale stava lavorando per trovare soluzioni concrete. Che però evidentemente ancora non sono mature. La principale raccomandazione che arriva da qualunque tipo di istituzioni quando l’argomento all’ordine del giorno è la sicurezza è quella di non esitare e di segnalare il problema per permette a chi di dovere di intervenire in maniera tempestiva.

Le criticità in questa piccola via residenziale che confina col giardino pubblico di corso Garibaldi sono iniziate anni fa e fin da subito si sono alzate le voci – tante – dei residenti che hanno cominciato a segnalare problemi i quali, di fronte alla mancanza di reazioni, hanno velocemente cominciato a diventare sempre più rilevanti. Allo stesso tempo, diversi abitanti hanno provato a far valere in autonomia i propri diritti, non certo in maniera rabbiosa, ma semplicemente cercando di dialogare con gli avventori, chiedendo rispetto per la quiete e la proprietà privata. Spesso però in risposta sono arrivati i danneggiamenti sempre più frequenti effettuati proprio in prossimità delle finestre dalle quali arrivavano le voci di chi cercava il dialogo, riconoscendo la più che comprensibile voglia di divertirsi degli adolescenti. E ora che succede?

Mentre le risposte continuano a non arrivare, nella strada le proteste stanno diventando sussurri: "Guardate quello che è successo, ma non citatemi. Non dite che sono stato io a lamentarmi. Non mi va. Non più. Come ho deciso di reagire? Barricandomi in casa e sperando che nessuno se la prenda coi miei muri o la mia auto".