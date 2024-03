"Costruiamo la salute": l’incontro

"Costruiamo la Salute" è il titolo dato al progetto promosso da Ausl Romagna, in collaborazione con le Infermiere di Famiglia e i Comuni di Bagno di Romagna e di Verghereto. Lunedì pomeriggio 11 marzo, alle 17, alla Sala Auser di Via della Solidarietà, 1, a San Piero, si parlerà su "Demenza: Cos’è e cosa fare- Uno sguardo sulle demenza e sulle realtà presenti nel territorio". L’incontro sarà condotto dalla dottoressa Giulia Salvi, referente dell’Associazione Amici di Casa Insieme. L’iscrizione agli incontri è gratuita tramite mail a promosalute.ce@auslromagna.it, o ai numeri 339/4679896 - 338/1046285, contattabili dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 13. In caso di necessità, è possibile richiedere il trasporto gratuito.

gi. mo.