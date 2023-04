"Costruiamo scuole per i bimbi in Etiopia"

Rolando Filonzi, referente del gruppo ’Africa’, come vi è venuta l’idea di raccogliere i tappi di plastica?

"Lo spunto nel 2018 è arrivato osservando le altre associazioni che raccoglievano tappi a scopo benefico, ad esempio per acquistare carrozzine per disabili, o cibo per i cani dei canili. Abbiamo cercato una ditta disposta ad acquistare i tappi raccolti. In quel periodo, eravamo già impegnati con il progetto ’Adotta il diritto allo studio di un bambino’ pensato da Padre Bernardo Coccia (da 30 anni missionario in Etiopia) per riuscire a mandare a scuola i bambini. L’esperienza è andata molto bene e attualmente, grazie alla raccolta dei tappi, assicuriamo il diritto allo studio di cinque bambini".

Perché raccogliere proprio i tappi?

"Innanzitutto, i tappi sono fatti con una plastica dura, ’pregiata’ richiesta dal mercato. Inoltre, raccogliere i tappi significa toglierli dall’ambiente, e ricavarne oggetti utili senza produrre nuova plastica. Siamo inondati dalla plastica e ce ne accorgiamo anche durante i nostri viaggi in Africa".

Da dove prendete i tappi?

"Da tante realtà, tra cui anche la vostra scuola. Proprio ieri ci è arrivato un grosso carico di tappi da Faenza".

Quanti volontari ha la vostra associazione?

"Siamo una quindicina effettivamente operativi. In 4 o 5 lavoriamo con una certa frequenza. Gli altri sono soprattutto giovani che si alternano a seconda del tempo. Alcuni di questi ragazzi sono venuti in Africa con noi".

Quanto avete ricavato con i tappi quest’anno?

"Circa 900 euro per 3.5 tonnellate di tappi, che permettono di ’adottare’ il diritto allo studio di 5 bambini in Etiopia per un anno. Presto incontrerò questi bambini perché a breve partirò con altri ragazzi e staremo in Etiopia venti giorni. Visiteremo i progetti e faremo foto da mostrare a tutti quelli che hanno contribuito".

Il gruppo Africa raccoglie solo i tappi?

"No. In realtà, la maggior parte dei fondi arrivano dalla raccolta di altri tipi di materiali che vanno dal ferro, agli abiti usati, alla carta, a vecchi elettrodomestici. Raccogliamo e poi vendiamo materiali di tutti i tipi, soprattutto nel corso del campo di lavoro missionario a Bellaria".

Quante scuole avete costruito in Etiopia?

"Diverse. La più grande si trova ad Herero in Etiopia e ospita circa 250 alunni: ha dieci aule, gli uffici, i bagni, l’acqua corrente. Dietro la scuola c’è un campo immenso, dove viene piantato il grano e con la vendita del raccolto la scuola si autofinanzia. Questa scuola è riconosciuta dal governo etiope, quindi i ragazzi vengono portati fino all’ottava classe e poi possono proseguire regolarmente con le superiori. Abbiamo anche costruito cinque piccole scuole rurali in villaggi sperduti, dove i bambini imparano le prime nozioni per poter poi essere iscritti alla scuola dello stato. In Etiopia per accedere alla scuola primaria bisogna già sapere leggere e scrivere e bisogna anche pagare. In queste nostre scuole che sono completamente gratuite, noi tendiamo ad accogliere tante femmine quanti maschi. Questo è molto importante perché in genere, le famiglie hanno molti figli e dovendo pagare la scuola statale, non possono permettersi di mandare a scuola tutti i figli e scelgono sempre i maschi, perché le femmine ’servono’ per cucinare e raccogliere la legna".

Nella foto: Rolando Filonzi, referente del ’Gruppo Africa’

Classe II A della scuola media Dante Arfelli di Cesenatico