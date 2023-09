Covid, 25 nuovi contagi al giorno: "I numeri non sono più attendibili"

di Elide Giordani

Circa 500 nuovi casi al giorno certificati in tutta la regione. Non si può negare che ci sia una nuova alzata di testa del maledetto virus. Era nei conti. Temperature più basse, anche se di poco, occasioni di promiscuità più accentuate (scuole, iniziative pubbliche al chiuso) sono i mezzi sui cui accelera la circolazione del Covid. Fortunatamente la sua aggressività non è tale da incidere sui ricoveri in terapia intensiva che in regione restano fermi a 18. I dati regionali di ieri fissavano in 497 (in leggero calo) i ricoveri ordinari, mentre crescono (più 199 casi) le persone in isolamento domiciliare, che sono attualmente 5.667. Nel Cesenate i nuovi contagi ammontano a circa 25 al giorno (30 a Forlì, 40 a Rimini, 42 a Ravenna). Tra il 28 e il 29 settembre, in tutta la regione, si è registrato un solo decesso di una persona affetta da Covid. Sono numeri attendibili ora che il tracciamento sistematico non è più attivo e chissà quanti sono quelli che non si certificano in alcun modo? "Non lo sono - risponde il dottor Carlo Biagetti, responsabile dell’unità operativa Malattie Infettive dell’Asl Romagna -. Si tratta di numeri non rappresentativi poiché non paragonabili a quelli dei mesi scorsi desunti dal tracciamento quotidiano".

Dottor Biagetti, come facciamo, dunque, a sapere cosa sta succedendo?

"Sappiamo che c’è un 15 per cento di positività in più rispetto al 2 - 3 per cento di qualche mese fa. Ce lo mostrano i tamponi che vengono effettuati sulle persone che afferiscono al punto fisso dell’osservatorio, ossia i pronto soccorso. Qui si continuano a fare i test molecolari ai sintomatici e a tutti coloro che hanno necessità di ricovero".

Cosa succede quando qualcuno viene ricoverato col Covid?

"C’è all’interno degli ospedali un processo di normalizzazione che ci permette di gestire chi si presenta con qualche affezione ma risulta anche positivo al covid in un percorso come se non avesse quel tampone positivo. Questa è la sfida, evitare i reparti Covid dei momenti più acuti del contagio".

Finiscono ricoverati insieme agli altri malati?

"Si, ma in bolle individuate all’interno delle varie unità operative in grado di gestire il covid. Sono in sicurezza rispetto agli altri pazienti e usufruiscono delle soluzioni sanitarie di cui hanno bisogno".

Il virus ha cambiato identità? "Avrebbe ancora oggi la capacità di provocare danni uguali o peggiori di quelli che ha inferto all’inizio della pandemia ma, per fortuna, non trova davanti la stessa popolazione, che era completamente vergine, mentre ora ha un’immunità prodotta dalle vaccinazioni e diversi contagi. Tutte le volte che siamo in presenza di una vaccinazione o di una malattia riproduciamo degli anticorpi e questa protezione, che non ci sottrae all’infezione, ci consente però di evitare le conseguenze gravi che la malattia può provocare".

Possiamo abbassare la guardia?

"Non bisogna sminuirne la capacità distruttiva del covid assimilandolo all’influenza che, tra l’altro fa un milione di morti ogni anno. Anche se non provoca più polmoniti interstiziali riacutizza però le malattie croniche, polmonari e cardiovascolari ed è pericolosa per gli immunodepressi".

Sono ancora valide le misure di distanziamento e le mascherine?

"Abbiamo i vaccini. Sono quelle le nostre misure efficaci. Non voglio svilire i dispositivi non farmacologici, ma quelle sono armi che abbiamo imbracciato in quando non ne avevamo altre. Abbiamo già pagato lo scotto di mascherine e distanziamenti, con tutti i problemi ad essi connessi. Meglio vaccinarsi".