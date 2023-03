Covid, 62 casi nel Cesenate

Il report settimanale della Regione Emilia-Romagna sull’epidemia di Covid conta 1.742 contagiati in più rispetto alla settimana precedente. L’età media dei nuovi positivi è di 57,5 anni. Nel comprensorio di Cesena si registrano 62 nuovi casi di positività. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 25 (+2 rispetto alla settimana precedente, + 8,7%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 445 (-25 unità, -5,3%). Al Bufalini c’è un solo paziente Covid ricoverato in terapia intensiva.