Covid, casi in discesa Ma c’è un ricovero

Ancora in discesa. L’incidenza dei nuovi contagi da coronavirus nel nostro comprensorio si avvicina decisamente alla fine della pandemia. Appena 51 in sette giorni i casi certificati, contro i 78 della settimana precedentemente testata dall’Ausl Romagna, i cui dati, come d’abitudine, sono stati divulgati ieri dalla Regione Emilia-Romagna. C’è però un nuovo ricovero in terapia intensiva dopo che per quattro settimane nessun positivo al Covid aveva evidenziato criticità tali da richiedere tale ricovero nell’ambito del Bufalini. E tra i decessi regionali correlati al virus, che nella settimana tra il 24 febbraio e il 2 marzo sono stati ancora ben 17 (non tutti morti per il virus ma con il virus), c’è anche il decesso di una persona residente nella nostra provincia. Registra un calo di contagi anche la dimensione regionale in cui sono stati certificati 1.922 casi contro i 2.256 della settimana passata. Stabile il numero dei pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna che sono 23 (uno in meno rispetto alla settimana precedente). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, che sono 501, c’è un leggero aumento: 11 in più della settimana scorsa. L’età media dei nuovi positivi è di 55,1 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, ad oggi sono 4.682 (meno 206). Di questi, le persone con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.158 (meno 216).

