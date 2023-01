Covid, continua il calo dei contagi

Un’altra rincuorante discesa. I nuovi casi di coronavirus nella nostra regione scendono dai 5.350 certificati la settimana passata ai 3.255 dei sette giorni tra il 13 e il 19 gennaio, ossia il lasso di tempo considerato dall’ultimo bollettino sulla pandemia divulgato dalla Regione Emilia-Romagna. La contrazione si riflette, naturalmente, anche sul nostro comprensorio che passa da 255 a 141 (circa 20 al giorno) nuovi contagi, mentre a Forlì passano da 269 a 179. Per rendersi conto dell’andamento positivo dell’incidenza del Covid-19 con tutto il carico malefico delle sue inarrestabili varianti basti pensare ai dati degli inizi di dicembre quando i nuovi casi registrati e certificati dalla Regione nel nostro comprensorio erano oltre 1300 in sette giorni. In poco meno di due mesi sono calati di 5 volte. Numeri che fanno ben sperare per una soluzione della pandemia ormai derubricata a endemia: ossia c’è, bisogna guardarsene, ma non è più così perniciosa. Qualche ansia la destano, tuttavia, ancora i numeri relativi ai decessi. Anche nella settimana tra il 13 e il 19 gennaio il numero è alto: 48 casi di morti legate in qualche modo al covid, benché in molti non sia l’infezione da coronavirus la causa del decesso. Nel nostro territorio provinciale ne sono stati certificati 3 (erano stati 7 nella settimana tra il 6 e il 12 gennaio). Ma anche quello è un numero che sta scendendo, infatti erano stati 77 nella settimana precedente. Intanto occorre prendere atto che nelle terapie intensive del Bufalini non c’è nessun ricoverato affetto da Covid e ce n’è uno soltanto all’ospedale di Forlì. In tutto il territorio regionale i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 32 ( meno 8 rispetto alla settimana precedente). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, della regione sono 878 (meno 223 rispetto alla settimana precedente). Attualmente in regione i casi attivi, cioè i malati effettivi sono 10.661 (meno 6.050). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 9.701 ( meno 5.819), il 91 per cento del totale dei casi attivi. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 di ieri, venerdì 20 gennaio, erano state somministrate complessivamente 11.262.527 dosi; sul totale sono 3.805.258 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,7 per cento. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.989.302.

Elide Giordani