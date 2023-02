Covid, dieci nuovi casi al giorno Prima settimana senza decessi

Una decina di nuovi casi al giorno. Che, però, non fanno più paura. Si attesta su queste cifre la presenza del coronavirus nel nostro comprensorio (79 nuovi casi certificati tra il 10 e il 16 febbraio). C’è stata tuttavia una lieve crescita rispetto alla settimana precedente in cui erano stati certificati 72 casi. Ma sono anche altri i dati positivi, divulgati dalla Regione Emilia-Romagna sulla base dei rilievi effettuati dall’Asl Romagna, che evidenziano la tenuta di un nuovo corso consolidato che sembra ormai archiviare la pandemia da Covid-19. Da diverse settimane non ci sono ammalati gravi nella terapia intensiva del Bufalini e calano i ricoverati con effetti da Covid negli altri reparti e, soprattutto, nella nostra provincia non si sono registrati casi di decessi di pazienti affetti dal Covid, ed è la prima settimana in cui si registra questo dato decisamente positivo. Non è così, tuttavia, se si considera l’intero territorio regionale in cui sono registrati ancora 26 decessi (la settimana scorsa erano stati 28). Uno sguardo agli altri dati regionali evidenzia un nuovo calo di contagi che passano dai 2.325 della settimana dal 3 al 9 febbraio ai 2.106 dei sette giorni appena conclusi. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 32 ( meno 4 rispetto alla settimana precedente). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 472 (meno 78). L’età media dei nuovi positivi è di 53,1 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi sono 5.012 ( meno 303 rispetto la settimana precedente). Di questi, le persone in isolamento a casa, con sintomi lievi o prive di sintomi, sono complessivamente 4.508 (meno 221), l’89,9 per cento del totale dei casi attivi.

Elide Giordani