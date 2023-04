Covid, emergenza finita Alla Fiera chiude anche il ‘drive in’ dei tamponi

di Elide Giordani

Lunedì 15 novembre 2021. Il morbo infuria e le strutture scricchiolano sotto la pressione del gran numero di persone che va a verificare se il covid ha messo radici tra il proprio naso e i polmoni. In ogni auto un piccolo dramma: l’avrò beccato? Mi ha risparmiato? Accidenti a chi me lo ha trasmesso. Non c’è solo la paura degli effetti della malattia ad angustiare gli animi. Dal responso scatta la quarantena con quello che ne consegue. E intanto bisogna stare in fila, anche per qualche ora.

La polizia municipale ha il suo daffare a smistare la teoria delle auto che dal drive trough allestito nel parcheggio dell’ospedale Bufalini arriva, per molte ore, oltre la rotonda di via Fiorenzuola. E’ in quell’assalto il primo passo verso l’allestimento di un altro più capace punto di raccolta dei tamponi dove i sanitari, paludati con le mascherine e i caschi trasparenti e cresciuti di tre taglie nei camici usa e getta indossati sull’abbigliamento già invernale, tamponano senza sosta (e nella maggiorparte dei casi anche delicatamente…) le narici dei pazienti. I volontari hanno anche allestito un punto dove possono fare una sosta al caldo, sennò le mani infreddolite chissà come faranno a mantenersi delicate. Fuori la testa dal finestrino dell’auto, giù la mascherina d’ordinanza, naso a portata di tampone e via. Migliaia in un solo giorno. A dicembre dello stesso anno il laboratorio unico di Pievesestina, capolinea di tutta la Romagna, ne processa fino ad 11.700 in una sola giornata. E non è l’unica caratterizzata da quel ritmo forsennato. Un fiume di attività che il covid ha imposto senza scampo.

Ed è così che il drive trough, il 25 novembre 2021, si trasferisce alla fiera per dare manforte a quello del Bufalini che chiuderà poco dopo. Anche qui la fila è lunghissima ma almeno può ripiegare su se stessa come un enorme serpente occupando tutto l’ampio parcheggio di Pievesestina. Spesso però non basta e la coda deborda nelle strade laterali. Tanto più che la struttura fieristica, dal 27 dicembre 2020, è stata anche un hub vaccinale. Sono trascorsi poco me meno di due anni, diciassette mesi per l’esattezza, da quei giorni e da quelle immagini. Un tempo infinito se soppesato ogni giorno tra divieti, accorgimenti, timori, attese, disagi, dolori. E ondate di contagi ben più temibili di una risacca.

Non c’è la notizia tanto attesa, ossia covid zero, ma ce n’è un’altra che può considerarsi la cartina di tornasole della pandemia: il drive trough della fiera ha chiuso i battenti ieri. Mentre quello del Bufalini, tra pause e attività, ha cessato di operare il 31 marzo 2022. Quelle lunghe fila di auto non sono più nemmeno nella memoria poiché ci si è dati un gran daffare a seppellire, speriamo sotto giorni migliori, uno dei peggiori scorci della nostra vita. Tamponi e vaccini da oggi si riorganizzano. Per i tamponi (solo su richiesta del medico curante) si va in via Moretti, nella sede del dipartimento di Sanità Pubblica a giorni alterni tra mattino e pomeriggio; per i vaccini negli ambulatori vaccinali dell’Igiene Pubblica di Piazza Magnani 146, aperto allo scopo solo per un giorno la settimana, il venerdì. Ed ecco alla conta quotidiana: anche ieri 41 nuovi casi di contagio da coronavirus nel nostro comprensorio (49 invece nel Forlivese). In tutta la regione i nuovi contagi son stati 1.422. Calano ancora, fortunatamente, i ricoveri nei reparti covid (meno 17) e quelli nelle terapie intensive (meno 5) che ad oggi sono 18. Sette i decessi contati nella regione (dove dall’inizio della pandemia se ne sono registrati 19.340) , nessuno a Cesena. Al Bufalini c’è tuttora un unico ricoverato in terapia intensiva. Il morbo non ci ha lasciati, ma non infuria più grazie alla barriera rappresentata dai vaccini.