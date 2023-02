Covid, in calo i nuovi contagi Nessun ricovero

Bloccato su 10 nuovi contagi al giorno. Si presenta così il bollettino settimanale della pandemia da coronavirus nel nostro comprensorio. Secondo i dati forniti dalla Regione sulla base dei rilievi effettuati dall’Ausl Romagna anche nella settimana tra il 17 e il 23 febbraio nel Cesenate sono stati certificati 78 nuovi casi. Il bollettino della settimana precedente ne elencava 79, e 72 in quella tra il 2 e il 9. Anche a livello regionale la cifra resta costante, pur evidenziando un leggero aumento: 2256 nella settimana appena conclusa contro i 2.106 dei sette giorni tra il 10 e il 16 febbraio. Nessun decesso nella nostra provincia da almeno tre settimane, ma i morti correlati al virus sono ancora 24 nella regione. Ottimale al Bufalini la situazione della terapia intensiva dove non c’è alcun ricoverato per Covid. Sono 24, invece, nel totale degli altri ospedali della regione, con un calo di 8 pazienti rispetto alla settimana precedente. Per quanto riguarda le persone ricoverate negli altri reparti Covid, sono 490 (più 18 rispetto alla settimana precedente). L’età media dei nuovi positivi è di 55,1 anni. I malati effettivi ad oggi, in tutta la regione, sono 4.888. Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi, sono complessivamente 4.374.