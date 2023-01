Covid in calo, si svuotano le terapie intensive

di Elide Giordani

In discesa, costante e ben visibile nei diagrammi forniti dalla Regione. Il Covid pare abbia intenzione di lasciare il campo. Magari non del tutto libero ma attestandosi su una presenza che non fa più paura. Si sta col fiato sospeso in attesa di eventuali contraccolpi dell’ennesima ondata cinese ma l’aggiornamento settimanale evidenzia un numero di nuovi contagi pari a 5.350 positivi in tutto il territorio regionale che nelle ultime settimane ha seguito una scala in discesa: 23 mila, 16 mila, 12 mila, 9.400 e, nella settimana tra il 6 e il 12 gennaio, 5.350. Un risacca progressiva che si riflette anche nei numeri relativi al nostro comprensorio che focalizzano 255 nuovi contagi, praticamente poco più di 36 al giorno. Erano stati 588 la settimana precedente. Dimezzati, dunque, con buona pace di quelli che non risultano registrati poiché si sono affidati al tampone fai da te e non lo hanno trascritto sul proprio fascicolo sanitario, che non dovrebbero essere tanti ma incidono sulla fotografia reale della pandemia nel nostro territorio. Simile l’andamento a Forlì che questa settimana registra 269 nuovi casi. Si svuotano anche le terapie intensive: a livello regionale sono ancora 40 ma con 13 ricoverati in meno rispetto alla settimana precedente. Al Bufalini c’è un unico ricoverato con sintomi seri ma dovuti anche ad altre patologie. Anche a Forlì resta invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, ossia uno soltanto. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid,, a livello regionale sono 1.101 (386 in meno rispetto alla settimana precedente, ossia il 26 per cento). Ad oggi le persone complessivamente guarite sono 8.433 in più rispetto alla settimana precedente e raggiungono quota 2.084.096, il che significa un emiliano-romagnolo su due ha contratto il Covid ma è riuscito a vincere la malattia. Ciò che continua ad impressionare, tuttavia, è il numero dei decessi di persone morte con il covid (che non significa che la causa di morte sia il coronavirus): sono state ancora 77 nella settimana dal 6 al 12, esattamente come nei sette giorni precedenti. Ce n’erano stati 7 in provincia di Forlì-Cesena, se ne sono registrati ancora 8 in quella tra il 6 e il 12. Continua intanto la campagna vaccinale. Alle ore 14 di ieri, erano state somministrate complessivamente 11.248.355 dosi; sul totale sono 3.805.091 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,7 per cento.