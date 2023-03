Covid, sono 37 i contagiati Nessun decesso

Sono 37 i nuovi positivi al Covid registrati nell’ultima settimana nel cesenate. Invariata la situazione nella terapia intensiva del ’Bufalini’ dove si trova ricoverato un paziente. In Emilia Romagna i contagi sono stati 1.501 su un totale di 20.021 tamponi eseguiti, di cui 4.861 molecolari e 15.160 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dunque del 7,5%. In calo i ricoveri negli ospedali. Si registrano 13 decessi nell’ultima settimana: uno in provincia di Piacenza, uno in provincia di Reggio Emilia, sette in provincia di Bologna, uno in provincia di Ferrara, due in provincia di Ravenna e un decesso da fuori regione. L’età media dei nuovi positivi è di 56 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 351 nuovi casi nell’ultima settimana, seguita da Modena (196); poi Ferrara (156), Reggio Emilia (152), Parma (142) e Ravenna (132); quindi Piacenza (118), Rimini (95) e Forlì (85); infine il circondario imolese con 37 nuovi casi di positività.