“Il Covid ha svuotato le chiese”

Cesena, 14 marzo 2024 – I fedeli cesenati che hanno interrotto la frequentazione alle liturgie durante il Covid non sono tutti tornati, anzi, e si accentua il calo dei praticanti come quello dei sacerdoti: in dieci anni ne sono morti 50 e ordinati sette. Sono solo alcuni dei dati della fotografia dell a situazione della vita diocesana trasmessa dal vescovo monsignor Douglas Regattieri al pontefice Francesco in occasione della visita ad limina che i vescovi delle 15 diocesi dell’Emilia Romagna hanno tenuto i giorni scorsi a Roma.

«Siamo stati insieme a pranzo, a cena, in cammino a piedi per le vie di Roma, al bar, su un pulmino per recarci alle basiliche papali per la santa Messa – dichiara il vescovo Regattieri –. Momenti di gioia, fraternità e confronto spontaneo, ne avevamo bisogno. I nostri incontri, infatti, spesso sono segnati dalla fretta. Ogni vescovo si è preparato alla visita con la compilazione di un questionario che ha consegnato in Nunziatura un mese prima, il quale verteva su tutti gli aspetti della vita pastorale della propria diocesi. Ne è scaturita una fotografia della situazione reale della vita della diocesi".

Si tratta, come mette in luce anche il Settimanale diocesano Corriere Cesenate, di una istantanea sullo stato di salute della comunità cristiana e del territorio in cui opera e nel contempo una riflessione sul percorso da seguire negli anni a venire, che non spetterà al vescovo Regattieri guidare visto che il 5 ottobre prossimo, al compimento del 75° anno di età, dovrà rassegnare le dimissioni come prevede il diritto canonico e il pontefice dovrà decidere chi sarà il successore (un’ipotesi è che la diocesi venga presa in carico da monsignor Livio Corazza vescovo di Forlì-Bertinoro), oppure se mantenere Regattieri in carica per due anni con una proroga.

Tra i dati salienti della fotografia diocesana si rileva la frequenza domenicale, data ancora al 18-20%, ma in calo senza freni nel post-covid sino al 5%, molti che hanno interrotto la partecipazione alla messa non sono tornati in chiesa e non si tratta più della sola paura di ammalarsi. Un’altra situazione preoccupante provocata dal progressivo calo dei sacerdoti riguarda le celebrazioni eucaristiche che la scarsità di forze clericali impone a malincuore di diminuire in maniera notevole. Attualmente ci sono sacerdoti con in capo più parrocchie che la domenica giungono ad officiarne anche in tre o quattro chiese di località diverse. La carenza di sacerdoti si è aggravata negli ultimi anni: nelle attuali 88 parrocchie, suddivise in unità parrocchiali e pastorali, sono in servizio 75 preti, rispetto ai 112 di dieci anni fa. Il rapporto è di uno ogni 2365 abitanti, nel 2013 era di uno ogni 1410. Il seminario è deserto, il prossimo sacerdote a essere ordinato è un insegnante in pensione di 66 anni. Negli ultimi dieci anni a fronte di 50 presbiteri deceduti, le ordinazioni sono state appena sette. La media dell’età dei preti è di 67 anni.

Decisivo dovrà essere l’apporto di forze non appartenenti al clero e Regattieri rimarca nel documento "la centralità del ruolo del laicato maturo e consapevole". In questo senso è incoraggiante che i diaconi permanenti siano aumentati nel decennio da 32 a 45, l’altra domenica le due ultime ordinazione. I gruppi cittadini sorti dalla libera iniziativa di laici sono 31, tra i quali gli scout di Agesci (1445 aderenti), Azione Cattolica (950) e Comunione e Liberazione (500). I catechisti sono oltre 500, 11 i lettori, 29 gli accoliti. Cresce in controtendenza la presenza dei religiosi (da 38 a 52), mentre le religiose sono scese da 55 a 50.

Le nascite e i matrimoni religiosi in calo progressivo sono menzionati come preoccupanti dati di contesto nella relazione di Regattieri, stato dell’arte con luci e ombre ormai al compimento dell’episcopato che si avviò con la nomina l’8 ottobre 2010.