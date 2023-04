Cozze romagnole, un ‘frutto’ dell’Adriatico da valorizzare

Nel borgo marinaro di Cesenatico sono molte le iniziative collaterali interessanti che si sviluppano attorno alla sagra "Azzurro come il Pesce". A far da cornice alle degustazioni, lungo il porto canale, in via Mazzini, via Saffi, piazza Ciceruacchio, via Anita Garibaldi e viale Porto, sino a martedì 25 aprile c’è un grande mercato ambulante con prodotti artigianali e tradizionali, alimenti tipici, modernariato, oggettistica e collezionismo. Non manca l’animazione ed il divertimento per i più piccoli, con le aree dedicate all’intrattenimento saranno allestite in via Fiorentini, viale Leonardo da Vinci e Corso Garibaldi, con giochi d’ingegno e abilità per bambini, ma anche letture a tema. Nell’area del Mercato Ittico oggi alle 12.30 si tiene un incontro su "La cozza romagnola", che è anche il prodotto al quale è dedicata l’edizione di quest’anno della manifestazione. In viale Anita Garibaldi, negli stand di Arice Confesercenti e Arte Confcommercio, domani pomeriggio, lunedì, si terranno altre iniziative organizzate assieme alla Scuola alberghiera e di ristorazione di Cesenatico. Nei vari stand della città e anche in moti ristoranti della zona, in questi giorni è il trionfo dei piatti preparati seguendo le tradizionali ricette marinare e di alcune rivisitazioni proposte dagli chef, per la gioia dei buongustai e degli appassionati di questa cucina, molto apprezzata dai turisti, ma anche dai tanti romagnoli che scelgono di trascorrere il tempo libero e le giornate di festa a Cesenatico.

g.m.