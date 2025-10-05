Cracker alla Fashion Week: "Lo stile è gentilezza"

C’era anche uno stilista cesenate alla Milano Fashion week, l’appuntamento più prestigioso per la moda ‘made in Italy’: parliamo di Simone Botte, fondatore e direttore creativo dell’etichetta di abbigliamento ‘Simon Cracker’. Fondato a Bologna nel 2015 e ormai conosciuto a livello nazionale, il brand è gestito, ora, dal solo Simone Botte: fino a qualche mese fa, il romagnolo era affiancato da Filippo Biraghi nella direzione creativa. Botte ha voluto inaugurare il nuovo capitolo professionale proprio a Milano, durante la Settimana della moda appena conclusa. Con il sostegno della madre Susi Foschi e degli amici, che hanno indossato gli abiti della nuova collezione, Simone Botte ha ripercorso i ricordi d’infanzia nella sua prima collezione donna, denominata "4ever punkindness".

Sulla passerella, realizzata all’interno della stazione della metro abbandonata ‘De Angeli’, lo stilista ha ricordato i nonni e le zie e ringraziato, oltre alla mamma Susi, anche la cooperativa Emmaus di Tipano, che collabora da anni con lui per salvare e riciclare gli avanzi della produzione industriale. Ma cosa significa ‘punkindness’? È un termine inventato da Cracker per riferirsi alla gentilezza tipicamente romagnola, controcorrente come lo era, negli anni Settanta, lo stile punk: essere gentili è, in effetti, quasi fuori moda, in un mondo in cui dominano l’arroganza, la maleducazione e l’odio, specialmente sui social.

"Quando ho fondato il mio brand – ha dichiarato Botte a margine dell’evento – arrivavo da esperienze in diversi uffici stile, dove avevo visto cose orrende. La mia intenzione, dunque, era creare un luogo sicuro, nel quale rifugiarmi e accogliere chiunque volesse essere creativo in sicurezza, senza il solito schema fatto di figure superiori e inferiori, con le classiche scene umilianti che spesso si vedono in questo settore. Simon Cracker esiste grazie a chi collabora e crede nei miei stessi valori".

La sera del 27 settembre, dopo la sfilata, Simone Botte era poi al Teatro alla Scala di Milano, dove si tenevano i Sustainable fashion awards (i riconoscimenti per la moda sostenibile). Lo stilista è risultato, infatti, tra i finalisti del premio Bicester, assegnato alla nuova generazione di creativi per la loro maggiore sensibilità nei confronti dell’ambiente. È stata l’occasione, per lo stilista, per rendere nota la collaborazione con la scuola di moda di Cesena, diretta da Catia Lorenzini. Una partnership incentrata proprio sui temi della sostenibilità e del rispetto del pianeta nella produzione di abbigliamento e accessori.

Maddalena De Franchis