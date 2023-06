Cre rivenditore di energia "Superato l’anno più duro"

Un altro anno di crescita, pur in un contesto non vantaggioso, per il Gruppo Cre Consorzio per le risorse energetiche, di cui ieri a Cesena Fiera si è tenuta l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2022. Fornisce energia verde certificata e gas naturale alle imprese.

Chiusura positiva, dunque, nonostante le controverse vicende dello shock energetico europeo. L’esplosione dei prezzi, culminata a giugno 2022, ha determinato una crescita di costi e fatturato, che ha raggiunto quota 757 milioni di euro. Non poche imprese del settore sono anche andate in crisi per colpa di un rigido sistema di pagamenti dei mercati energetici che comporta l’anticipazione dei pagamenti delle forniture ai clienti.

Il gruppo è riuscito a rispondere alle difficoltà grazie alla prudente gestione e al supporto del suo forte azionariato, ritagliandosi ancora di più un ruolo importante per soci e clienti e per il territorio romagnolo, dove è rimasta l’unica realtà importante operante con queste caratteristiche. Il gruppo, con sede a Cesena, è il più grande consorzio nazionale operante come utente del dispacciamento nel settore dell’energia, l’unico operante in Romagna. Conta 170 soci, fra cui aziende agroindustriali di rilevanza nazionale, come Conserve Italia, Agrintesa, Apofruit, Caviro, al fianco di altre grandi realtà del mondo industriale.

È impegnato nella transizione energetica e nella diffusione dei valori dello sviluppo sostenibile basato su tre parametri: sociale, ambientale, governance). Il gruppo ha portato avanti i primi progetti pilota per la nascita delle comunità energetiche rinnovabili, aumentando la gestione dell’energia proveniente da impianti rinnovabili.Inoltre è strutturato per supportare la mobilità elettrica, dove riveste il ruolo di E-mobility Provider.

La controllata ’Energia Corrente’, con la sua divisione dedicata e alla mobilità sostenibile, è stata la prima ad installare nel Comune di Cesena dieci colonnine di ricarica e una stazione di ricarica ultraveloce vicino a complesso Montefiore). I personale aziendale conta 55 tra dipendenti e professionisti. Opera in acquisto sui mercati italiani ed internazionali, attraverso la propria sala trading collegata con le principali piattaforme di scambio dei prodotti energetici.

Il presidente del Consorzio, Giancarlo Ferlini, e l’amministratore delegato, Vincenzo Maria de Rosa rimarcano: "La crisi haa messo a nudo la fragilità del sistema di approvvigionamento energetico italiano fortemente dipendente da fonti fossili, quasi totalmente importate dall’estero. Partire dal sole e dal vento è la chiave per liberarsi di un problema che rischia di mettere a repentaglio la serena esistenza dei nostri figli e i nipoti".

re.ce.