Credit Agricole supporta Orogel. Finanziamento da 15 milioni di euro

La strategia di crescita e sviluppo di Orogel, ben visibile negli impianti realizzati a Pievesestina, prosegue con il supporto di un finanziamento di 15 milioni di euro stipulato con Credit Agricole Italia.

L’operazione è inserita nel quadro della misura del Pnrr relativa allo sviluppo della logistica per il comparto agroalimentare e prevede una riduzione del pricing legata al miglioramento dello scoring ESG elaborato da Cerved Rating Agency, agenzia di rating italiana specializzata nelle valutazioni di merito di credito e sostenibilità.

Credit Agricole evidenzia il valore dell’iniziativa di supporto allo sviluppo del comparto agrialimentare italiano, nel quale Orogel è azienda leader nella produzione di ortaggi e frutta surgelata ed è il primo produttore in Italia di vegetali freschi surgelati. "Abbiamo supportato con piacere l’iniziativa di Orogel che valorizza i prodotti italiani e la sostenibilità nel rispetto della filiera, confermando la volontà di sostenere lo sviluppo delle eccellenze agroalimentari del Made in Italy – ha dichiarato Roberto Ghisellini Condirettore Generale di Crédit Agricole Italia – Vogliamo essere un partner di riferimento per i nostri clienti, massimizzando l’efficacia delle opportunità del PNRR anche attraverso soluzioni complementari alle agevolazioni statali".

"Continua e si incrementa – dichiara Bruno Piraccini Presidente del CdA di Orogel –la collaborazione con Crédit Agricole Italia che sostiene in misura importante il progetto Orogel “Logistica intelligente e sostenibile”. Questo investimento facilita le nostre politiche di sviluppo verso la transizione ecologica ambientale che coinvolge tutta la filiera agricola collegata al settore surgelati di qualità".

