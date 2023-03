Crediti incagliati, appello al prefetto

"La prima emergenza è certamente lo sblocco dei crediti pregressi". Appello accorato al prefetto dai rappresentanti delle associazioni di categoria e organizzazzazioni sindacali di Forlì-Cesena. Sono stati ricevuti dal prefetto Antonio Corona, i rappresentanti di Agci Emilia-Romagna, Ance Forlì-Cesena, Cna Forlì-Cesena, Confcooperative Romagna, Confartigianato Cesena, Confartigianato Forlì, Legacoop Romagna, Feneal-Uil Forlì-Cesena, Filca-Cisl Romagna, Fillea-Cgil Forlì-Cesena. Forte la preoccupazione riguardo la problematica dei crediti incagliati superbonus 110% emersa dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, che interrompe improvvisamente la cessione dei crediti e lo sconto in fattura e non risolve il problema dei crediti incagliati legati ai bonus edilizi. Secondo le stime del Governo, si tratta di 19 miliardi di euro, già maturati, che se non pagati mettono a rischio 90.000 cantieri di ristrutturazione delle case delle famiglie italiane. Le delegazioni hanno aggiunto che il blocco del mercato della cessione dei crediti fiscali sta creando una vera e propria crisi sistemica nell’economia italiana: l’impossibilità di cedere sul mercato i bonus determina una carenza di liquidità nelle imprese di tutta la filiera delle costruzioni che le porterà, a brevissimo, al fallimento. Bisognerebbe prevedere un intervento di acquisto dei crediti da parte di un acquirente pubblico di ultima istanza, invitare gli istituti di credito che ancora avessero capienza per farlo ad acquistare i crediti nei cassetti delle aziende ma soprattutto consentire immediatamente agli Istituti di credito di utilizzare gli F24 a compensazione dei crediti maturati dalle imprese di tutte le dimensioni, dai professionisti e dalle famiglie. "Abbiamo rivolto un accorato appello al Prefetto - agigiungono le delegazioni - affinché suo aramite possa rappresentare al governo la grave situazione che incombe sull’intero comparto edile".