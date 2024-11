Credito d’imposta, serve chiarezza: "Un’opportunità per i danni ingenti"

L’ordinanza 37 del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario alla ricostruzione per l’alluvione del maggio 2023, sull’applicazione del credito d’imposta, è stata accolta con favore dai comitati degli alluvionati che però attendono di confrontarsi con le istituzioni prima di esprimersi ufficialmente. L’ordinanza era annunciata da tempo e attesa soprattutto da coloro che non hanno i soldi necessari a completare i lavori di ripristino dei danni dell’alluvione, visto che finora viene erogato un anticipo pari al 50% dei danni riconosciuti, mentre l’altro 50% viene corrisposto solo alla fine dei lavori e a presentazione delle relative fatture.

"Bisogna essere chiari – commenta l’ingegner Riccardo Neri dello studio DRN di Cesena – per evitare equivoci: chi ha già avuto il decreto di riconoscimento del danno non può tornare indietro per chiedere l’applicazione del credito d’imposta, ma deve proseguire con i lavori e arrivare alla fine per ottenere il secondo 50% dell’importo riconosciuto".

L’ingegner Neri ha una notevole esperienza in materia di catastrofi avendo seguito diverse pratiche di risarcimento relative ai terremoti del Modenese e del Centro Italia. "In quelle occasioni – spiega – l’unica strada possibile per essere risarciti era il credito d’imposta, con l’apertura di un conto bancario dedicato che l’istituto di credito utilizza per provvedere ai pagamenti mano a mano che il direttore dei lavori di ricostruzione certifica lo stato di avanzamento. A mio avviso conviene ricorrere al sistema attualmente in vigore dell’anticipo del 50% se in danno non è molto elevato e si dispone della liquidità necessaria a completare i lavori, perché è più rapido, mentre col credito d’imposta le pratiche sono più lente, ma non c’è nessun esborso da parte del soggetto danneggiato".