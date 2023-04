Cresce il ruolo dei diaconi Tre ordinazioni in Duomo

La crisi delle vocazioni che colpisce ormai da parecchi anni la Chiesa italiana mette a repentaglio la vita delle parrocchie. Ecco così che assumono sempre maggiore importanza le figure dei diaconi, ministri con funzioni di assistenza all’esercizio del culto. Sono figure intermedie tra il laico e il religioso e possono celebrare alcuni sacramenti, ma non presiedere l’eucarestia. Come primo grado dell’ordine, il diaconato può essere permanente ma può anche preludere al sacerdozio.

Tre nuovi diaconi saranno ordinati dal vescovo Douglas Regattieri nella celebrazione di sabato 29 aprile alle 20,30 in Cattedrale a Cesena. Si tratta di Altenio Benedetti, in cammino verso il sacerdozio, e di Massimo Moretti della parrocchia di Case Finali di Cesena e Giovanni Sintini, di Villamarina-Gatteo Mare che saranno ordinati come diaconi permanenti.

Altenio Benedetti, nato a Cesena il 2 ottobre 1958, celibe, è cresciuto nella parrocchia di Macerone dove ancora oggi presta servizio. Ora Macerone è in unità parrocchiale con Ponte Pietra e Ruffio, sotto la guida del parroco don Giovanni Bianchi. Dopo una vita da insegnante di Scienze presso il liceo Scientifico ‘Righi’ di Cesena, Benedetti è entrato in seminario. Ora sta terminando l’ultimo anno di studi alla facoltà Teologica di Bologna. La sua ordinazione diaconale è in vista di quella sacerdotale. "La mia vocazione – ha raccontato al Carlino – si è definita nel tempo grazie all’accompagnamento di sacerdoti e padri spirituali che mi sono stati a fianco e al percorso che sto conducendo da anni, con il corso di teologia a Bologna. In altre parti della mia vita ho riflettuto sulla vocazione al sacerdozio che è maturata poi in maniera nitida negli ultimi anni, piuttosto che orientarsi al servizio di diaconato permanente".

Massimo Moretti, classe 1963, è un cesenate d’adozione. Cresciuto a Ferrara, dopo la laurea in Ingegneria, ha scelto di lavorare per il Comune di Cesena, dove ora è funzionario nel Settore tutela, ambiente e territorio. Dal 1996 è sposato con Monica. Dal loro matrimonio sono nate due figlie: Benedetta e Lucia. Dallo stesso anno Moretti risiede nel territorio della parrocchia di Case Finali, dove presta servizio. Sarà ordinato diacono permanente.

Giovanni Sintini, 59 anni, è nato e cresciuto a Villalta di Cesenatico. È sposato con Patrizia dal 1992 e da allora frequenta la parrocchia di Villamarina Gatteo Mare, dove risiede. Ha tre figli: Agnese, Giacomo e Francesco. Sarà ordinato diacono permanente. Dice di sé: "Per me diventare diacono è servire la gioia dei fratelli, quella che nasce dall’incontro con Cristo risorto, vivo e presente".