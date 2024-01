Cresce il vivaio della palla ovale

Le prime passioni non si dimenticano mai. Vale per la faccenda dei fidanzamenti, ma anche per le pratiche sportive. Così far avvicinare le giovani - e giovanissime - leve a un campo da rugby può significare radicare entusiasmo sull’immediato, con interessanti prospettive in ottica futura. Il mondo della palla ovale sta lavorando con impegno in questa direzione, presentando le attività nelle scuole e organizzando open day per tutti coloro che vogliono avvicinarsi e presentandoli in modo accattivante.

Ha per esempio fatto decisamente centro l’allegra campagna pubblicitaria lanciata a inizio stagione, che vedeva protagonisti i giovani atleti, vestiti di tutto punto e in pose da veri ‘gentlemen’ che invitavano la collettività a raggiungerli.

Restando sul pragmatico, e sul territorio, il Cesena Rugby sta facendo crescere un vivaio sempre più nutrito di bimbi che fin da piccoli si avvicinano a questa disciplina, troppo spesso farcita di stereotipi. È un gioco, si insegue la palla e ci si divertite in un ambiente sano ed educativo. Non è poco. Anzi. Soprattutto di questi tempi. E in effetti i risultati arrivano.