’Crescere insieme in Val di Savio’ incontri per genitori e bambini

Anche a Bagno di Romagna avranno luogo incontri promossi dal Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni Valle del Savio nell’ambito dell’iniziativa ’Crescere insieme nella Valle del Savio’. Si tratta di occasioni per riflettere, condividere e approfondire insieme, di incontri (la partecipazione è gratuita) per genitori di bambini da 0-5 anni di età.

Questo il calendario: oggi alle ore 16,15 incontro sul tema ’Letture e Paciughi’, un momento creativo per ascoltare una storia di primavera e vivere insieme un’esperienza educativa. Incontro a cura delle operatrici del Centro per le famiglie, che si terrà presso il Nido d’Infanzia comunale di San Piero. Lunedì 15 maggio alle 16,30, incontro sul tema ’Crescere insieme ai propri figli’. Si parlerà di come si può curare la relazione e far crescere bene il proprio bambino o bambina, e dell’iniziativa ’Nati per Leggere e Nati per la Musica’. Interverrà la dottoressa Teresa Ghini dell’U.o.Pedriatrìa e Consultorio familiare Ausl Romagna. Viene consigliato di portare i bimbi per le letture sul tappeto. L’incontro si svolgerà presso la Biblioteca comunale di Palazzo del Capitano in via Fiorentina, 40, a Bagno (nella foto una veduta). Per partecipare occorre prenotarsi al Centro per le famiglie (0547-333611), dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13, oppure: [email protected] L’iniziativa è promossa dall’Unione dei Comuni Valle Savio, Comune di Bagno di Romagna, ASP (Azienda pubblica di Servizi alla Persona) di Cesena-Valle Savio, Regione Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna.

Gilberto Mosconi