Cricket, parte il torneo-amarcord: "Rivivere il successo degli anni ’90"

Ti ricordi quando eravamo campioni d’Europa di cricket? La domanda, che meriterebbe senza dubbio i piani alti dei quiz televisivi per aspiranti milionari, è da rivolgere alla persona giusta. Ad Alessandro ‘Brio’ Braschi, per esempio, vulcanico ristoratore e volto noto della città che nel suo passato annovera anche un curriculum di campione sportivo (foto in prima pagina). In una specialità certamente inusuale alle nostre latitudini, che però negli anni Novanta era di gran moda, sull’onda di risultati da stropicciarsi gli occhi. Un’epopea che Braschi intende rievocare a breve, organizzando una reunion a metà aprile.

Braschi, da dove partiamo?

"A metà degli anni Ottanta giocavo a calcio , divertendomi alla grande. Purtroppo però un infortunio mi costrinse a smettere. Amavo troppo lo sport, i suoi riti, il clima dello spogliatoio, la complicità che si crea tra compagni di squadra. Così cominciai a guardarmi intorno. In quegli anni Franco Santerelli decise di creare una squadra di cricket a Cesena, sport praticamente sconosciuto a tutti noi, ma eravamo amici e in tanti rispondemmo, con curiosità ed entusiasmo. Oltre a una buona dose di spirito goliardico".

Come furono gli inizi?

"Mi rivedo nel 1987 a Salsomaggiore, quasi non conoscevamo le regole… C’era da imparare l’approccio e la filosofia di gioco di una disciplina spiccatamente anglosassone. E ci riuscimmo. L’anno successivo a Firenze firmai il record di punti segnati, 54, un traguardo che valse la convocazione con la nazionale italiana under 23. E lì mi si aprì davanti agli occhi un mondo nuovo".

Cominciarono le trasferte all’estero.

"Andai in Inghilterra per partecipare a un camp universitario e venni conquistato dalla loro cultura sportiva. È stato l’inizio di un percorso che mi ha portato in giro per il mondo, fino in Sri Lanka, altro territorio nel quale questo sport è radicatissimo ed è considerato una disciplina d’élite. Strinsi un accordo con la federazione locale per portare in Romagna un gruppo di diciottenni, che studiavano e intanto giocavano con noi. Oltre a loro potevamo contare su un allenatore italoaustraliano di grande talento".

La strategia pagò?

"Eccome. Vincemmo tre campionati italiani, nel ’92, nel ‘93 e nel ‘95, oltre a due Coppe dei Campioni europee nel ‘93 e nel ’96. Quanti ricordi…".

Vale la pena riviverli.

"Lasciai quel mondo alla fine degli anni Novanta, amareggiato per una mancata convocazione ai campionati mondiali e per lunghi anni ho guardato altrove. La miccia si è riaccesa durante gli anni del Covid, mentre ero forzatamente a casa, a riordinare cassetti e armadi. Sono stato travolto dall’emozione e ora ho deciso di fare il passo successivo: organizzare un torneo master per over 50. Stiamo definendo le date, potrebbero essere il 13 e il 14 aprile. Ci riuniremo da tutte la parti d’Italia, sarà una festa alla quale non vedo l’ora di partecipare".

Luca Ravaglia