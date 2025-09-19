Crisi all’Oikos di Gatteo. I dipendenti in campo per salvare l’azienda

Una splendida azienda romagnola che vive oggi una crisi profonda già approdata in tribunale con procedura concordataria per saldare i creditori. Ma i dipendenti della Oikos Spa con sede a Gatteo, di questa parliamo, produttrice di vernici ecologiche di bellissimo effetto e con un’attenzione particolare all’ecologia e alla sostenibilità ambientale, non ci stanno. Oggi sono circa 110 e 50 di loro ("Cinquanta solo perché abbiamo dovuto agire di fretta" dice uno dei dipendenti firmatari) hanno sottoscritto un documento che lancia la possibilità di attivare un percorso di Workers Buyout, ossia un processo di rigenerazione in capo ai dipendenti che tentano con investimenti personali di salvaguardare il proprio lavoro e le proprie professionalità che si sono formate in 41 anni di vita dell’azienda.

Ma cosa ha portato la Oikos fino a questo punto? Non solo e non tanto la crisi del mercato influenzato dalla guerra in Ucraina, che è stato un importante mercato di riferimento, ma una gestione sotto accusa e un consistente debito tributario maturato nel periodo della pandemia da Covid, nonostante la disponibilità dell’Agenzia delle Entrate a cercare un accordo con l’azienda. Spetterà al tribunale, tuttavia, fare chiarezza in merito. Senza disconoscere l’impegno iniziale del fondatore dell’azienda, oggi amministratore delegato, Claudio Balestri, i dipendenti - che vivono con estremo orgoglio il know-how aziendale - sarebbero pronti a subentrare verificando il Workers Buyout entro dicembre con il sostegno di Confcooperative Romagna che già ha guidato diversi processi del genere in altre realtà produttive del territorio. Sarebbero pronti ad investire la propria indennità mensile di disoccupazione (Naspi) per costituire il patrimonio della nuova società (con una partecipazione dai 10 a 16 mila euro per dipendente) che andrebbe a costituirsi per dare corpo alla continuità aziendale.

Oggi non è ben chiaro quanto servirebbe per dare il via all’operazione, ma ci sono davanti quattro mesi di verifiche. Ci sarebbe anche la possibilità, nel caso specifico, di usufruire di un fondo finanzia imprese (Legge Marcora dell’84) che potrebbe raddoppiare il capitale sociale. E si potrebbe procedere anche se non tutti i dipendenti fossero coinvolti. Ma c’è all’orizzonte un’altra preoccupazione che spinge sui tempi di realizzazione del Workers Buyout: l’eventuale palesarsi di un interesse da parte di qualche grande gruppo del settore interessato solo al marchio e non alla continuità aziendale a Gatteo. Lo spauracchio è quello del licenziamento dei 110 dipendenti oggi impiegati. Magari non subito, ma da qui ad un anno.