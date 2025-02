Crisi del commercio e turismo per ’colazione’

Gli imprenditori di Cesenatico hanno incontrato il sindaco Matteo Gozzoli e i funzionari di Confesercenti, in un appuntamento organizzato da Confesercenti Ravenna-Cesena nell’ambito del ciclo di incontri "A colazione con il sindaco". Nella sala del Maré, con il padrone di casa Luca Zaccheroni, sono intervenute la presidente Monica Ciarapica di Confesercenti Ravenna-Cesena, la presidente di Confesercenti Cesenatico-Gatteo a Mare Lorena Della Motta, il ristoratore Daniele Zani, il commerciante Fabio Giunchi, l’operatore balneare Redi Gazza, l’imprenditore Stefano Sapia, l’albergatrice Silvia Presepi, il ristoratore Matteo Senni, i direttori Graziano Gozi della sede comprensoriale e Barbara Pesaresi di Confesercenti Cesenatico e sedi a mare.

Le prospettive del turismo, la crisi del commercio e gli investimenti strutturali, sono stati gli argomenti caldi. "Il tema cornice dell’incontro – ha detto Lorena Della Motta – è stato quale città del futuro, attraversando questioni spinose come difficoltà del commercio, la difesa del mare, il turismo e le concessioni balneari. La crisi profonda che attanaglia da tempo il settore del commercio al dettaglio è certamente ad di fuori della portata delle singole amministrazioni, ma ai sindaci chiediamo comunque grande attenzione. Un negozio che chiude non è solo un’impresa in meno, ma è una luce spenta quindi una via più buia, meno servizi ai cittadini e purtroppo un elemento di attenzione sociale in più. La legge regionale si pone l’obiettivo di dare stimolo alla rete commerciale cittadina passando dal rilancio di aree urbane che talvolta hanno perso il loro prestigio e forza attrattiva di aggregazione; ma i tempi non sono celeri e inesorabilmente assistiamo ad un impoverimento dell’offerta commerciale. Da sempre sosteniamo che solo interventi radicali possono invertire la rotta".

La Della Motta fa richieste precise: "Occorrono riduzioni drastiche della tassazione e dell’Iva, ma anche incentivi governativi e concrete prese di posizione della politica". Nel corso dell’incontro si è parlato molto della dell’erosione costiera, quindi della difesa della costa e gli interventi necessari, molti dei quali sono in corso, come rinascimenti di sabbia e consolidamento delle scogliere. A fronte di cambiamenti climatici repentini ed estremi, Confesercenti chiede che le iniziative di difesa vadano attuate in sinergia tra pubblico e privato.

Un altro tema affrontato è stato quello delle grandi opere, in particolare il Ponte del Gatto, l’area Ex Nuit, la Vena Mazzarini e l’ex Lavatoio. Il sindaco Gozzoli a tal riguardo ha dato risposte sulle tempistiche delle opere pubbliche, mentre sarà più complesso intervenire con azioni incisive sulla rete commerciale.

Giacomo Mascellani