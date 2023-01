Crisi? Le famiglie non rinunciano alle vacanze

di Giacomo Mascellani

Le nuove frontiere degli alberghi per famiglie, è l’argomento di cui si è discusso nel corso della conferenza organizzata al Mamì Bistrot di Rivabella di Rimini in occasione della presentazione di ’Vendete e moltiplicateli’, il libro di Andrea Messinese ed Emilio Zorini di Bee Family. Il lavoro raccoglie anni di esperienze dirette in questo settore e contiene le tecniche gestionali applicate con successo nei migliori alberghi del settore. Si tratta di grandi imprese, ma anche di strutture a conduzione familiare che, pur lavorando con budget d’investimento ben più ridotti, applicando i metodi indicati da Bee Family, hanno saputo moltiplicare negli anni clientela e fatturati. Lo scopo del libro è quello di condividere le strategie di marketing ed i protocolli gestionali più efficaci per rendere competitivo sul mercato un family hotel, contribuendo così a far crescere, in termini di qualità, affidabilità e sostenibilità economica, l’intero settore.

"L’obiettivo - ha detto Emilio Zorini -, è quello di cristallizzare i punti cardinali di questo segmento turistico per creare dei family hotel di successo e, con un pizzico di ambizione, mettere la prima pietra su una futura certificazione del settore, a vantaggio dell’imprenditoria alberghiera e anche delle migliaia di famiglie che ogni anno trascorrono le loro vacanze, con aspettative alte, in una struttura per bambini". Nel corso dell’incontro, svoltosi davanti ad una cinquantina di imprenditori, professionisti interessati ed esperti di comunicazione, sono emersi anche aspetti interessanti, come quello dell’Isnart, l’Istituto nazionale di ricerche turistiche, portato da Andrea Messinese: "Almeno il 5 per cento dei turisti torna nella stessa località di vacanza e l’80 per cento di questi tende a prenotare nelle stesse strutture. Da questa premessa si evince che il ’passaparola’ è ancora oggi lo strumento di marketing più efficace e remunerativo; del resto, come sa bene l’albergatore, vendere una camera ad un cliente fidelizzato è molto più semplice che venderla ad un turista che non ha mai soggiornato nella struttura. Questo sistema, solo all’apparenza rudimentale, è diventato Bee-Referral, la campagna di passaparola ingegnerizzato, grazie alla quale è possibile generare in automatico prenotazioni anticipate rispetto alla concorrenza".

Il libro di Zorini e Messinese ha una prefazione di Gianluca Scialfa, l’albergatore di Cesenatico titolare della catena Color Holiday, il quale ha lanciato un segnale di ottimismo: "Siamo in un momento delicato per i rincari delle materie prime e delle utenze, tuttavia le famiglie non rinunciano alle vacanze ed i segnali sono molto positivi per l’estate 2023, specie per l’all inclusive".