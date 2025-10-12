La lunga crisi della Sacim: avviata la procedura di liquidazione giudiziale

Cesena 12 ottobre 2025 – La crisi della storica azienda Sacim (105 anni di attività vissuti in buona parte alle porte della città) è nel monitor del sindacato Fiom Cgil dopo che giovedì scorso il tribunale ha dato avvio alla procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale ha accertato, dunque, lo stato di insolvenza dell’azienda ma ha autorizzato l’esercizio provvisorio a sei mesi dalla data di giovedì 9 ottobre. L’attività, dunque, prosegue e i rapporti di lavoro restano attivi. Gli stipendi maturati dopo il 9 ottobre saranno pagati regolarmente dal curatore. Un centinaio di dipendenti sono col fiato sospeso. Per diversi osservatori parte dei problemi dell’azienda risalibero a operazioni immobiliari non felici.

Cosa succederà allo scadere dei sei mesi? Se entro l’11 marzo, data delle nuova udienza fissata dal giudice, non si concretizzerà un passaggio di mano l’azienda verrà dichiarata fallita e si darà avvio ad un’asta per la vendita dei beni della società Sacim e la conseguente ripartizione dei fondi tra i creditori. “Un percorso lungo, incerto, pieno di rinvii - scandisce comunque Fiom Cgil - che purtroppo non ha portato a nessuna soluzione concreta. Nonostante i segnali di crisi fossero chiari da tempo, non si è voluto o saputo intervenire in tempo. E ancora una volta, a pagare il prezzo più alto sono le lavoratrici e i lavoratori, non chi ha preso decisioni sbagliate o chi, per troppo tempo, ha preferito guardare da un’altra parte. La Fiom Cgil di Forlì-Cesena è già al lavoro per seguire ogni passo della procedura e per tutelare fino in fondo tutti i lavoratori”.

“La Sacim - prosegue le nota del sindacato - non è solo un nome su un registro fallimentare: è parte della storia industriale di questo territorio, fatta di competenze, di professionalità e di dignità del lavoro”.

La storica azienda specializzata nella costruzione di veicoli cisterna per il trasporto di prodotti liquidi, su strada, mare e ferrovia, come evidenzia il sindacato, è fortemente radicata sul territorio cesenate nell’ambito del quale ha rivestito un ruolo di eccellenza e innovazione. Fiom Cgil chiede dunque alla Regione un intervento per avviare un tavolo di crisi che individui strumenti concreti che tutelino occupazione e redditi. Aveva creato aspettative ai primi di settembre la notizia, confermata dall’assessore regionale al Lavoro Paglia, che quattro realtà economiche avevano manifestato interesse a dare continuità all’azienda di piazzale Francesco Arcano (la vecchia sede di via Cattaneo, non lontano dall’ippodromo, è stata demolita nel 2023 per dare spazio ad un progetto di rigenerazione urbana). Su quella disponibilità di interesse si era mosso anche il Comune che, per bocca del sindaco Lattuca e dell’assessore allo Sviluppo economico Plumari, aveva espresso il proprio favore. “La manifestazione di interesse di quattro gruppi industriali - sottoscrivevano Pluimari e Lattuca - che si sono candidati a partecipare alla procedura di concordato è un segnale importante per il futuro dell’azienda e dell’economia del territorio”. “Sacim - aveva evidenziato l’assessore Plumari - è da anni sinonimo di ottimi contratti e relazioni sindacali positive, e l’Amministrazione si impegna affinché queste condizioni non vengano compromesse dalla nuova proprietà”.