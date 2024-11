Cristina Golinucci, giallo senza fine. Le strane parole di Boke: “È in Francia, trovatelo”

Cesena, 16 novembre 2024 – I legali dei familiari di Cristina Golinucci chiedono di riaprire il caso sulla ragazza scomparsa a 21 anni, il primo settembre del 1992 dal convento dei frati Cappuccini. Dopo dieci diverse indagini sfumate nel nulla e concluse tutte con l’archiviazione, si torna a puntare il dito su Emanuel Boke, il ragazzo di origini africane ospite del convento dei Cappuccini al tempo della scomparsa di Cristina. Boke in passato confessò l’omicidio di Cristina a frate Lino, il padre confessore della giovane, e poi ritrattò. L’attenzione della famiglia di Cristina si concentrò subito su di lui ma le indagini non portarono mai a ritenerlo responsabile della scomparsa. Boke fu anche condannato per violenza sessuale nei confronti di due giovani ragazze cesenati.

Emanuel Boke e Cristina Golinucci in due fotogrammi tratti da video diffusi dalla trasmissione televisiva ‘Chi l’ha visto’

“Faremo riaprire il caso chiedendo un ordine di indagine europeo per far sentire Boke – dice l’avvocata Barbara Iannuccelli spiegando che Boke si trova in Francia sotto falso nome e che dallo stato francese non è mai uscito –. Abbiamo esaminato gli atti e emergono altri elementi che fanno sospettare della figura di Emanuel Boke”. “Nella sentenza di primo grado di condanna di Boke per violenza sessuale ai danni di due ragazze cesenati – spiega l’avvocata Barbara Iannuccelli – una di loro dice che durante la violenza Boke ha detto che si comportava così perché una ragazza bianca lo aveva lasciato. E se Boke si fosse fatto delle fantasie su Cristina che frequentava il convento? E se l’ha uccisa dopo l’ennesimo rifiuto? Nella sentenza emerge tutta la violenza di quest’uomo. Sono poi andata avanti con le ricerche. Siccome abbiamo le impronte digitali e il Dna di Boke, estratto dal cappellino di lana dai Ris, Boke è rintracciabile”.

A Marsiglia un uomo fu condannato per violenza sessuale su una ragazza italiana, si trattava di una persona con le stesse impronte digitali di Boke. Sospetti, quelli che la legale della famiglia nutre nei confronti di Boke, che fino ad ora non sono supportati da prove, ma su cui si potrebbe indagare se la procura decidesse di riaprire il caso.

Altra figura enigmatica su cui ruota la vicenda è la figura di padre Lino, con cui Cristina aveva un appuntamento per confessarsi il giorno della scomparsa, ma a cui non si è mai presentata. “Padre Lino nutriva un forte legame per Boke – dice l’avvocata – tanto che gli disse, in carcere dopo che era stato condannato per due violenze sessuali, ‘io ti prenderei anche adesso a lavorare’. Questo dimostra che la vicinanza di padre Lino a Boke era così stretta, da farlo anche soprassedere alle violenze sessuali accertate e da lui commesse. Una vicinanza che nell’immediatezza della scomparsa lo ha fatto difendere a spada tratta, depistando tutte le indagini e dicendo che Cristina era stata portata via dal parcheggio da chissà chi. Una vicinanza e un depistaggio che hanno ingarbugliato un omicidio che poteva essere risolto in tre giorni, e invece siamo ancora qua dopo 32 anni”.

Quello di Cristina Golinucci è un caso che va avanti da 32 anni, ma ancora non si conosce la verità. Non si sa che fine abbia fatto Cristina, se sia morta o se qualcuno l’abbia uccisa. Negli anni il caso è stato riaperto e chiuso più volte, dieci in tutto, e ci sono state numerose indagini e sopralluoghi nel convento dei frati Cappuccini e nei luoghi vicini con l’utilizzo di moderne tecnologie come georadar e metal detector oltre all’ausilio delle unità cinofile. Il primo settembre del 1992 Cristina uscì di casa e disse a sua madre ‘ci vediamo stasera’. Era a bordo della sua auto, una Cinquecento azzurra, e si recò al convento dei Frati Cappuccini dove aveva appuntamento con padre Lino. La sua auto venne ritrovata nel parcheggio ma Cristina non fu mai ritrovata.