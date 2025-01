Cristina Golinucci, 32 anni di misteri: “So chi è il responsabile della sua scomparsa”

Cesena, 22 gennaio 2025 – In piazza del Popolo nei giorni di mercato, davanti al cinema Eliseo poco prima delle proiezioni, nei pressi della biblioteca Malatestiana, lungo le vie più frequentate del centro storico. Incurante delle temperature di questi giorni Gabriele Pieri si presenta indefettibile per portare avanti una sua strenua battaglia. E’ convinto di sapere chi è il responsabile della scomparsa di Cristina Golinucci, la giovane di Ronta sulla cui sorte pesa da 32 anni una nebbia fitta. E lo scrive a grandi caratteri su un manifesto panino, fatto con criteri artigianali ma ben visibile, che indossa da ormai un mese senza cedere ai consigli, alle sollecitazioni per nulla indulgenti della sua famiglia, alla ragione. Comunque sia non passa inosservato. Tutti sbirciano e cercano di leggere le poche righe della clamorosa denuncia, ne restano evidentemente turbati ma, in genere, vanno oltre. Però c’è anche chi, un po’ coraggiosamente visto che l’azione non appare d’acchito l’esternazione di una persona del tutto equilibrata, si ferma e chiede ragguagli. E Gabriele Pieri non lesina racconti, dettagli, conoscenze, informazioni e, alla fine, la sua incrollabile versione dei fatti. Anche una volante della polizia gli ha chiesto spiegazione senza andare oltre, benché Pieri chiami in causa persone con nome e cognome.

Ma chi è l’autore di questa battaglia inedita solo nella forma poiché sulla vicenda di Cristina Golinucci non c’è un singolo cesenate che non ne vorrebbe vedere la soluzione? Pieri è un insegnante di lettere in pensione, molto vicino agli ambienti cattolici, a suo tempo e sporadicamente collaboratore di Radio Maria, l’emittente radiofonica che trasmette ogni giorno messaggi cristiani. Su cosa fonda le sue convinzioni? Non pare avere informazioni diverse da quelle che negli anni hanno composto il quadro che neppure gli inquirenti hanno giudicato sufficiente per fare luce sulla scomparsa di Cristina. Ma lui insiste, animato da convinzioni personali e un senso della giustizia che gli impone di portare avanti la sua denuncia. Non appare uno squilibrato ma di certo qualcuno che sulla scomparsa della giovane di Ronta ha coltivato una frustrazione molto vicino all’ossessione. Ovviamente nega che sia così e resta fermo sulle sue convinzioni. Marisa Degli Angeli, la straziata madre di Cristina e cofondatrice dell’Associazione Penelope, non sembra condividere la battaglia di Pieri, orientata su altre piste d’indagine. Anche lui sarà, tuttavia, sabato prossimo tra il pubblico del cineteatro Victor per la serata dedicata a Cristina in occasione del suo 54esimo compleanno. Un appuntamento voluto da Marisa Degli Angeli per raccontare ancora una volta della figlia fagocitata dal nulla. Tra i relatori l’avvocata Barbara Iannuccelli che affianca da tempo Marisa nella sua battaglia per la ricerca della verità. La serata sarà anche l’occasione per una raccolta fondi a favore dell’associazione Penelope Emilia Romagna, in prima linea nel sostenere i familiari di persone scomparse.