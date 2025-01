Caso Golinucci, il 54esimo compleanno di Cristina: “Manca l’ultimo tassello per la verità”

Cesena, 26 gennaio 2025 – “Ci manca solo un tassello per scoprire la verità su Cristina”. L’avvocata Barbara Iannuccelli, che sostiene la famiglia di Cristina Golinucci, scomparsa a Cesena 33 anni fa, non fa mistero del polverone emerso nel 2021, quando ha iniziato a occuparsi del caso.

“Indagini del passato fatte di depistaggi, di testimonianze false, di documenti spariti”. Almeno così racconta l’avvocata dal palco del teatro Victor. Un palcoscenico dove sabato sera la storia di Cristina è stata ripercorsa nel giorno del suo 54esimo compleanno dai due bravissimi attori Monica Briganti e Vincenzo Morrone accompagnati alla tastiera dal maestro Andrea Ruscelli.

Un teatro pieno di gente, tra cui non poteva mancare mamma Marisa. “Cristina sarà felice di questo compleanno – ha detto Marisa Degli Angeli – non vi dimenticate mai di farle gli auguri”. Cristina, una brava ragazza senza grilli per la testa, che ha sempre fatto della compostezza il tratto distintivo della sua personalità. Allegra e vivace, gentile e generosa.

“Che cosa desidero dalla vita? – scriveva Cristina a 17 anni nel suo diario – vorrei trovare un ragazzo che mi ami, avere una famiglia e dei bambini”. Sogni di una ragazza comune. Sogni infranti il pomeriggio del 1° settembre del 1992, quando Cristina, a 21 anni, è salita sulla sua 500 azzurra, dopo aver detto a mamma Marisa: “Ci vediamo stasera”. E’ arrivata al convento dei Cappuccini dove aveva appuntamento col suo padre confessore, padre Lino. Qui è calato il silenzio. La ragazza è scomparsa. “Ma quale fuga d’amore? Fuggita dove? – quasi grida l’avvocata Iannuccelli dell’associazione Penelope ripercorrendo i primi momenti delle indagini -. L’abbiamo conosciuta tutti Cristina, una ragazza responsabile e matura che non sarebbe mai fuggita”.

C’è un primo sospettato, un ragazzo extracomunitario, Emanuel Boke. In carcere, per violenza sessuale, Boke confessa di aver ammazzato Cristina. Lo racconta a padre Lino nel 1995. Passa un anno e padre Lino racconta della confessione, successivamente ritrattata da Boke. “Ora siamo a un passo dal riaprire le indagini – dice la Iannuccelli – abbiamo chiesto un appuntamento al procuratore di Forlì. I fatti. Ci sono tre ragazze violentate da Boke. Abbiamo il suo Dna, abbiamo le sue impronte digitali. Sappiamo dov’è. Dobbiamo solo verificare il Dna, ma per far questo ci serve un ordine di cattura europeo”. L’ultimo tassello.

“Abbiamo trovato un rullino di foto di Boke risalente al 1994 – dice la Iannuccelli - e un suo cappellino di lana da cui è stato estratto il Dna. A Marsiglia fu condannato per violenza sessuale un uomo che diceva di chiamarsi Quist Kwame e che aveva le stesse impronte digitali di Boke. Il nostro obiettivo è poter inserire il Dna di Boke nella banca dati francese per verificare se le due persone coincidono. La foto segnaletica di Quist Kwame è sovrapponibile a una foto di Boke. Abbiamo fatto un’analisi molto dettagliata. Gli altri indiziati della scomparsa di Cristina, pur avendo un problema di tipo sessuale, non avevano la ferocia di Boke. Lui mentre violentava una ragazza le teneva una cintura stretta attorno al collo. La giovane avrebbe smesso di muoversi per non rischiare di morire. E se avesse usato la stessa violenza con Cristina”.

Quando tutto sembra finito, al teatro Victor, un fuori scena irrompe nel momento dei saluti. “Posso dire una cosa?” A parlare dalla platea è un uomo, ben noto, che da giorni si aggira per Cesena con un cartello in cui indica il nome di un cesenate che ritiene responsabile della scomparsa di Cristina. “E’ consentito un intervento del pubblico?”, insiste. “No, non è consentito”, lo bloccano gli organizzatori.