Una mostra per Cristina Golinucci, scomparsa 33 anni fa. “La soluzione del caso è vicina”

Cesena, 1 settembre 2025 – “Le cose stanno procedendo bene, siamo ottimisti. Crediamo che la verità sul destino di Cristina Golinucci sia ormai dietro l’angolo e auspichiamo che le risposte che mamma Marisa aspetta dal primo settembre 1992, giorno in cui scomparve sua figlia, possano arrivare entro la fine di quest’anno”. E’ il pensiero di Barbara Iannuccelli, avvocata di Penelope che ieri pomeriggio in occasione dell’inaugurazione di una mostra dedicata a Cristina nei locali del circolo Acli di Ronta (che resterà visitabile fino al 14 settembre) ha fatto il punto sul caso giudiziario che ormai da 33 anni è senza risposta.

Il conto è pari perché in effetti l’anniversario della scomparsa di Cristina cade oggi. Per questo è stata allestita la mostra, la prima dedicata la ragazza della quale si persero le tracce quando aveva appena 21 anni. L’attenzione dell’avvocata Iannuccelli è fissa su Emanuel Boke, ai tempi ospite del convento dei frati Cappuccini all’esterno del quale scomparve la giovane cesenate, condannato per altri reati di natura sessuale e che da decenni è irreperibile. Non ancora per molto, secondo gli auspici dell’avvocata Iannuccelli, che conta sul buon esito delle ricerche in corso in Francia, Paese nel quale l’uomo potrebbe trovarsi, registrato col nome di Quist Kwame.

“Per noi – ha argomentato ancora Iannuccelli – la svolta c’è già stata ed è arrivata nel momento in cui il dna ha confermato che Boke e Kwame sono la stessa persona”. Kwame era stato arrestato nel 2017 appunto in Francia con l’accusa di aver violentato una ragazza: il suo profilo genetico corrisponde a quello di chi nel 1998 aveva scontato una condanna per stupro in Italia e che proprio mentre si trovava in carcere aveva confessato a padre Lino di aver ucciso Cristina. “Le ricerche internazionali sono in corso, ci aspettiamo che diano un esito positivo”.

Lo stesso auspicio è ovviamente anche quello di mamma Marisa: “Punto il dito su Boke – ha rimarcato – e non lo tolgo. Chiedo verità e giustizia per mia figlia da oltre trent’anni e continuerò a farlo. Mi sostiene la fede, anche qui, in una giornata nella quale trovo un momento per sorridere davanti alla mostra. Posso dire che oggi Cristina è tornata a casa, in un luogo che per lei era abituale, dove ha trascorso momenti felici, di pura serenità. Ne avrebbe meritati molti di più. Ora è tornata ora e io sono contenta di avercela accompagnata”.

La giornata è stata anche l’occasione per presentare l’attività svolta dai volontari delle unità cinofile che collaborano con Penelope nella ricerca delle persone scomparse. In cima alla bacheca c’è uno scatto: maggio 1971, Cristina è appena nata ed è in braccio a Marisa. E’ una foto bellissima, che racconta l’amore di una mamma che promette a stessa di fare di tutto per proteggere sua figlia. Per sempre, fino alla fine. “Il primo settembre 1992 non ci sono riuscita. Cristina aveva bisogno di aiuto, io non c’ero”. Non è vero. Mamma Marisa c’è sempre stata, e continuerà ad esserci. Fino alla fine. Fino alla verità.