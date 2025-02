Cristina, l’istanza di riapertura indagini punta diretta su Boke

Un ‘nome’ e un ‘fatto’ ben precisi saranno contenuti nella nuova istanza sul caso di Cristina Golinucci che verrà depositata dall’avvocato Barbara Iannuccelli in settimana. La novità è proprio questa. Il nuovo fascicolo presentato dalla legale di Marisa Degli Angeli, mamma di Cristina Golinucci scomparsa a Cesena il 1 settembre del 1992, non sarà più a carico di ignoti. L’istanza di riapertura indagini sarà per omicidio volontario a carico di Emanuel Boke, che potrebbe finire così ancora una volta (dopo tanti anni) nel registro degli indagati. "Cambia la veste delle indagini – spiega Iannuccelli – finalmente possiamo indicare un indagato. Sto aspettando un documento dal consolato di Marsiglia (che è stato molto collaborativo) e poi depositerò l’istanza di riapertura del caso. Il procuratore di Forlì si è dimostrato molto disponibile e ha detto che leggerà la nostra istanza con grande attenzione".