Cristina Sanulli, velocista da record

Un record a inizio anno, porta tanti record tutto l’anno. Non che Cristina Sanulli (foto), velocista dell’atletica Endas Cesena campionessa del mondo in carica nella categoria master, abbia bisogno di proverbi per essere ottimista riguardo al futuro, ma di certo anche il 2024, dopo un 2023 da incorniciare, è partito col migliore degli auspici. Sanulli ha in effetti iniziato il nuovo anno facendo registrare l’ennesimo ottimo tempo sulla pista indoor di Ancona, chiudendo i 400 metri in un minuto, un secondo e 11 centesimi.

Il tempo, che inizialmente pareva valere il record italiano, è ora sotto osservazione dalla Fidal, solo in riferimento al primato. Il riscontro cronometrico è infatti già stato regolarmente omologato. Sempre ad Ancona sono arrivati ottimi riscontri anche da altri atleti dell’Endas: Giovanni Tentoni è transitato sul traguardo dei 60 metri in 7.12, migliorando il suo precedente primato personale e conquistando il pass per accedere ai campionati italiani. Nuovo personale anche per Biagio Vignatelli, che ha chiuso i 400 metri in 51 secondi e 54 centesimi.

l.r.