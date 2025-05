Critiche alla mobilità green: "Monopattini e biciclette, fallimento della giunta"

Marco Casali, capogruppo di Fratelli d’Italia critica le scelte dell’amministrazione comunale sulla mobilità. "La Giunta comunale – afferma – sembra ormai prigioniera di una visione ideologica che antepone un green di facciata alla reale risoluzione dei problemi di mobilità urbana. Mentre la cittadinanza subisce un servizio di trasporto pubblico locale a dir poco inefficiente, l’amministrazione si concentra su soluzioni appariscenti (monopattini elettrici) che però in poco tempo evaporano. Invece di affrontare con determinazione i problemi legati alla mobilità, migliorando il servizio di Start Romagna – la cui qualità lascia profondamente a desiderare con corse continuamente soppresse – la giunta preferisce puntare su inutili progetti verdi di breve durata e discutibile utilità".

"Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un aumento ingiustificato delle zone ztl e delle tariffe dei parcheggi – prosegue Casali –, uno tentativo di dissuadere l’uso dell’auto privata senza offrire valide alternative. A questo si aggiunge l’introduzione di incentivi per chi va al lavoro in bicicletta: una misura priva di equità e buon senso. È ora che l’amministrazione faccia un passo indietro rispetto a scelte che si sono dimostrate fallimentari e affronti con responsabilità i veri problemi della mobilità cittadina".

Anche Enrico Sirotti Gaudenzi, capogruppo della Lega, interviene sul dietrofront del Comune su monopattini e bici elettriche. "Non siamo contrari all’uso dei monopattini – mette in luce Sirotti Gaudenzi – , ma nel tempo abbiamo messo in guardia la Giunta da un loro utilizzo irresponsabile. Tra l’altro, bisognava attendere l’introduzione delle nuove norme del codice della strada prima di firmare nuovi contratti per consentire alle aziende di noleggio di uniformarsi e senza sottovalutare i gravi problemi e gli incidenti causati dall’uso sregolato di questi mezzi. Di qui la presentazione di una nostra interrogazione per conoscere a quanto ammontino i costi e le somme impegnate in questo progetto; i termini del contratto di noleggio; se dalle clausole contrattuali siano previste penali per il Comune di Cesena; se la disdetta del contratto sia dovuta anche ai numerosi incidenti causati nel nostro territorio comunale; se siano pervenute al Comune richieste di risarcimento danni per infortuni causati dall’utilizzo di questi mezzi di trasporto".