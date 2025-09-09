Critiche alla nuova piazza Almerici: "Mancano alberi e passano le auto"

Il vuoto della ampia piazza Almerici liberata dalle auto non la consegna all’anonimato ma è segno di libertà e vivibilità, ha sostenuto in una intervista al nostro giornale l’architetto Paolo Ceredi, che ha curato il progetto di riqualificazione delle tre piazze. Per completare l’opera e dare vitalità, ha aggiunto, occorre riempire i negozi sfitti della galleria Almerici. Prende la palla al balzo il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani.

"È il commercio che caratterizza – afferma – anche l’impronta urbanistica del centro storico. Le vetrine spente nel porticato oscurano non solo la galleria stessa, ma l’intera piazza. Il porticato della galleria è un tutt’uno con la piazza e senza attività aperte, la piazza perde la sua vitalità. La stessa fisionomia urbanistica scaturita dall’imponente intervento di riqualificazione risulta, se non compromessa, almeno monca". "Prioritario – trae le conseguenze il presidente di Confcommercio - è che vengano messi in campo tutti gli interventi per creare in centro un ambiente ideale per l’insediamento delle attività commerciali e la loro fruizione".

Per Marco Giangrandi, capogruppo consiliare di Cesena Siamo Noi, è necessario riempire di vita e di eventi le aree pedonali. "Vanno benissimo gli spazi destinati a pedoni e ciclisti – dichiara Giangrandi – ma il nostro comune è completamente privo di una programmazione di eventi all’altezza di una città che si candida a diventare capitale della cultura. E dalla desertificazione degli uffici scaturisce una scarsa affluenza di persone durante il giorno. La piazza è bella, ma troppo poco frequentata". Intanto via social la polemica cresce e s’infiamma.

Per Gabriele Borghetti, ex consigliere comunale, un problema della piazza è che non vengono fatti rispettare i divieti sull’accesso dei veicoli. "Tante, troppe auto transitano e stazionano in piazza Almerici. L’altro giorno non riuscivo a lasciare libere le mie bimbe per il continuo andirivieni di veicoli". Per il cesenate Franco Pedrelli la riqualificazione ha prodotto aspetti positivi: "Camminare in piazza Almerici fa piacere, gli spazi ampi contornati da vita sociale sono belli. Quanto alla scultura di Fioravanti, fa un senso di pena per l’abbandono cui è lasciata. Il monumento a Serra non è ancora incatenato: meglio libero e green. La tettoia è stata liberata dalle auto parcheggiate sotto: solo la dabbenaggine di qualcuno può pensare di farne un simile utilizzo. Ma biciclette e motori, che ne hanno preso il posto, non ne hanno migliorato l’aspetto".

Parte integrante della piazza è divenuto il chiosco di piadina il cui servizio ripristinato dopo una lunga interruzione è molto gradito dai clienti e vivacizza l’afflusso in piazza.

"Secondo l’architetto Ceredi ci sarebbe unità degli spazi. Non ci sembra – sottolinea Antonella Celletti, responsabile enti locali della Lega -. Piazza Almerici è rimasta un’isola di calore, senz’anima e vuota per la maggior parte del tempo. Ma i grandi eventi dove sono? Per fortuna i due bar al suo ingresso la rendono più viva. Rimane lo sfregio della pensilina bianca appoggiata al Palazzo del Ridotto a cui non ci abitueremo mai. Il giardino di piazza Bufalini è lo stesso di prima, pur con nuovi muretti di recinzione, ma con meno alberi. Scambiare poi piazza Fabbri per un ampio viale alberato sembra esagerato, con quelle tristi panchine piazzate nel mezzo del nulla".

"E poi – conclude Celletti – sembra che il progetto originario sia stato in parte stravolto: vedi la pavimentazione di vicolo Masini mai realizzata e il corsello in resina della stessa piazza Fabbri che non sembra sia contemplato nel progetto esecutivo e che appare non solo impermeabile ma poco adatto al centro storico. E poi si parla di desigillazione delle aree urbane? Ma quando mai?"