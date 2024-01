Critiche all’impianto fotovoltaico. Il Comune: "Adatteremo il Pug"

Il mega impianto fotovoltaico di 6,3 Mwp di potenza, realizzato in via Montanari da una società del Nord Italia, ha suscitato molto interesse nei cittadini di Gambettola, ma anche critiche per il fatto che l’insediamento è stato realizzato sull’area Apea, che era destinata ad accogliere i rottamai di Gambettola.

"Abbiamo lavorato intensamente per portare avanti il progetto ideato dall’amministrazione Garavina – dicono la sindaca Letizia Bisacchi e il suo vice Marcello Pirini (foto) –. Purtroppo, nel corso degli anni, una serie di eventi hanno bloccato completamente la possibilità di sviluppo dell’area, in primis il fallimento del principale azionista. L’attuale impianto occupa solo una parte dell’area totale ed è frutto di un accordo tra privati, in particolare fra la società Montanari srl (di cui anche i rottamai sono azionisti) e una società specializzata, nel rispetto delle normative nazionali e regionali".

"Nonostante i rottamai coinvolti abbiano espresso di non essere interessati alla delocalizzazione nell’ex area Apea – aggiungono – l’amministrazione sta lavorando per inserire nel nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) incentivi che possano facilitare lo spostamento dell’attività".

Vincenzo D’Altri